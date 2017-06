MAGGIE BALOG TORNA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO BRING ANOTHER STORY!

Dalla Croazia torna a deliziarci con la sua voce coinvolgente Maggie Balog: esce infatti oggi Bring Another Story, terzo singolo estratto dal suo ultimo lavoro discografico Overkind, album che fin dal suo lancio ha attirato – e non poco – l’interesse del pubblico e degli addetti ai lavori…

Negli ultimi mesi l’artista ha collezionato interviste e rotazioni radiofoniche in occasione dell’uscita dei suoi primi due singoli conquistando poi la diretta radio e web tv su The Box, celebre programma musicale in onda su OkRadio. Priscilla Marvel di Live Music Lombardia ha scritto su di lei: “una bellissima e calda voce fuori dal comune. […] Sento che le sue canzoni sono vere, sono dirette e di grandissima qualità.”

Il fortunato percorso della cantautrice prosegue con Bring Another Story: un pezzo che racconta di come non si possa comprare l’amore, una ballata rock dal sound grintoso e dal ritmo trascinante, impreziosita dalla voce potente e melodiosa di Maggie. Continuate a seguire Maggie Balog sulla sua pagina Facebook e sintonizzatevi: Bring Another Story è in radio!

