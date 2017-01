MADE IN ITALY “BELLISSIMA DI BLU” È IL SINGOLO D’ESORDIO DELLA BOY BAND NATA NEL PROGRAMMA DI RAI UNO “TI LASCIO UNA CANZONE”

“Bellissima di blu” è una canzone dallo spirito goliardico e spensierato volto a descrivere il menage relazionale che si instaura fra dei ragazzi: amore e divertimento, scuola e risate, sono alla base della narratività del pezzo. Il genere è quello del pop-funk con sonorità elettroniche, con l’utilizzo di basso imponente e cassa aggressiva e ballabile. Nella parte iniziale ci sono voci trattate con vocoder e autotune.

Attraverso il racconto di tematiche vicine a quelle dei loro coetanei, questi quattro talentuosi ragazzi si preparano quindi a sorprendere sguardi e orecchie di tutti i tipi attraverso un linguaggio semplice e genuino ma al tempo stesso ricco di grandi ambizioni.

Dal 2 dicembre il brano sarà disponibile nei digital stores.

Etichetta Stay Records

Distribuzione: Pirames International srl

I Made in Italy sono un gruppo formato da Mattia Mitrugno, Marco Lacerenza, Edoardo Perrone e Antonio Enzio. Seppur tutti giovanissimi hanno già maturato grandi esperienze musicali alle spalle:

. Mattia Mitrugno nato a Mesagne il 14.06.1999, studia canto dall’età di 6 anni. Vince per 3 volte concorsi nazionali importanti e partecipa a vari programmi televisivi su Sky.

. Marco Lacerenza nato a Foggia il 18.11.1999 vince numerosi concorsi e partecipa a Masterclass studiando con Mogol e Steve Vai.

. Edoardo Perrone nato a Taranto il 12 Aprile 1998, ha partecipato a vari Musical nazionali. Partecipa al concerto della Passione per il Mysterium festival nel 2015, dove accompagna con il coro Simone Cristicchi. Ha collaborato col coro della Magna Grecia presso Teatro Orfeo.

. Antonio Enzio è nato a Napoli il 25.03.2002. La sua voglia di fare musica lo ha portato ad esibirsi sull’importante palco di Castrocaro aprendo il concerto in diretta su Rai 1. Ma la sua “carriera” inizia ancora prima quando nel 2012 arriva in finale a Lo zecchino d’oro.

Dopo essere stati selezionati dal programma “Ti lascio una canzone” su Rai1, Antonella Clerici li mette insieme facendoli diventare una boy-band: i “Made in Italy”, che nel 2015 raggiungono la finalissima.

Questo quartetto si è fatto notare dalla critica e dal grande pubblico arrivando ad affiancare artisti del calibro di Nek, Raf, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi e Mika. Come ospiti partecipano a programmi televisivi come La Vita In Diretta, Striscia La Notizia, Teche Teche Tè e molti altri. Da circa tre mesi sono affiancati dal musicista e produttore discografico Vinn Camporeale, presentano così il loro primo inedito intitolato “Bellissima di Blu”, estratto dell’album in uscita nel 2017 con etichetta StayRecord e distribuito da Pirames International.

Facebook https://www.facebook.com/MadeInItalyBoyBand/

