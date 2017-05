Lyric video di Acid Lips dei WaterCrisis online per lanciare il nuovo lavoro

È online il primo singolo dei WaterCrisis dal titolo Acid Lips. Lyric video intenso ed allucinante che incornicia con immagini dinamiche e d’impatto la proposta sonora della giovanissima band partenopea ed il suo rock solido con influenze stoner e psichedeliche. La voce femminile graffiante e acida si sovrappone ad una base musicale distorta e potente che in Acid Lips trova la sua perfetta combinazione. Il brano è contenuto nell’ep d’esordio della band che esce il 4 maggio per Volcano Records & Promotion ed è disponibile in tutti i negozi online ed in formato fisico ai concerti dei WaterCrisis.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=9LHjOPpbiNc&feature=youtu.be

www.facebook.com/WaterCrisis

www.facebook.com/volcanopromotion

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 08/05/2017