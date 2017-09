L’universo dentro me, il nuovo disco del cantautore Maurizio Casu

Maurizio Casu ( Sassari, 29/09/77) è un cantautore italiano. Inizia la sua avventura musicale nel 1995 come chitarrista e cantante del gruppo punk The Cats con cui inciderà un Ep e tre dischi nell’arco di 15 anni. Ha collaborato ed è fondatore di diversi ensemble, ricordiamo in particolare la band rock alternative/progressive 3NodiGomma con i quali pubblica un album di inediti e i That’s all Folks che portano in giro uno spettacolo di Beat e cantautorato, anch’essi con un disco all’attivo.

Dal 2014 inizia un percorso solista che porterà all’uscita (il 23 Aprile 2016) del primo disco intitolato “uno strano concetto di amicizia”, un lavoro corale che vede la partecipazione di una trentina di musicisti da tutta la Sardegna. Un lavoro nel quale Maurizio si riappropria e rielabora una serie di brani che provengono da vent’anni di storia musicale personale. Il Disco esce per Officine musicali ed è anticipato dal Video di “io posso”. Le esperienze Live da ricordare, oltre le centinaia di date in giro per la Sardegna con i That’s all Folks, sono il Festival Internazionale Isola dei Teatri nel 2014, Prove d’autore 2016 e il Piccolo Festival del cantautore 2016.

Ha rilasciato due video che anticipano il nuovo lavoro “Uno strano concetto di amicizia” (canzone che ha lo stesso titolo del disco precedente ma non vi è inclusa) e “l’ultimo uomo sulla terra”.

Il 05 Agosto 2017 si esibisce con il brano “Le previsioni” al Porto Antico di Genova alla Finale Inediti del Festival Estivo Internazionale. Brano che aprirà il nuovo disco “L’universo dentro me” fuori dal 22 Settembre 2017prodotto, arrangiato e registrato con il Chitarrista e produttore Francesco Marras.

Pubblicata il 22/09/2017