“Luna Park”: fuori il singolo di Francesca Monroe

Luna Park è il singolo di Francesca Monroe selezionato per il MAIONESE project promosso dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, sostiene gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Francesca Monroe nasce a Treviso il 23 Maggio 1986.

Ha cominciato la sua carriera artistica all’età di 8 anni cantando in un coro gospel del trevigiano.

All’età di 11 anni ha iniziato lo studio del pianoforte, partecipando a diversi saggi di musica classica e moderna.

A 16 anni ha cominciato a studiare canto, prima lirico, poi moderno.

A 18 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e partecipa a diversi concorsi nazionali tra cui

Videofestival live (finalista), L’Anfora (1°Classificata), Saint Vicent (finalista), Un microfono per Sanremo (finalista), Premio Mia Martini (finalista).

Ha frequentato la scuola Berimbau di Villorba (Tv) per migliorare la tecnica e l’interpretazione aumentando sempre di più il suo interesse verso la musica Jazz.

Nel 2011 vince i concorsi Alpofestival di Villafranca Padovana e Premia le Voci tenutosi a San Giovanni di Lupatoto (VR).

Sempre nel 2011 si aggiudica il primo posto del concorso nazionale “A lezioni di canto da Noemi” pubblicato il 22 Marzo 2011 sul sito MSN e sul sito di Noemi. Il concorso consisteva nell’interpretazione della canzone “Vuoto a perdere” dell’ultimo album della cantante: Rosso Noemi.

Guarda il video: https://youtu.be/F4mwbZ8ZCGU

L’equipe di MSN insieme allo staff della SONY, hanno selezionato la registrazione di Francesca come la migliore esecuzione tra tutte quelle pervenute. La vincitrice ha potuto trascorrere un’intera giornata con Noemi il 30 Marzo 2011 negli studi della SONY di Milano duettando con la nota cantante romana in alcuni dei suoi pezzi più famosi.

Negli ultimi anni ha lavorato per Costa Crociere, nella Hall Centrale ed al Teatro di Costa Serena e presso la catena di alberghi 5 stelle del Gruppo Borile ad Abano Terme.

Continua inoltre a prendere lezioni di perfezionamento e interpretazione vocale con l’insegnante, collega e amica Rita Piaia presso la scuola di San Fior in provincia di Conegliano Veneto.

Nell’Aprile del 2017 si è laureata all’Università Ca Foscari di Venezia, in Servizio Sociale, con una tesi in Musicoterapia.

L’anno scorso ha partecipato al Festival Show arrivando alla finalissima nazionale incontrando in quell’occasione Cristian Gallana, talent scout, inserendola in seguito in vari progetti musicali.

Da qualche mese Francesca Monroe collabora con Davide Maggioni produttore, talent scout del panorama Milanese e direttore artistico della Rusty Records. E’ fondatore inoltre della Matilde Dischi un’etichetta indipendente indie e popindie dove Francesca Monroe è stata inserita nel Maionese Project con il brano Luna Park scritto da Fabio Vaccaro. Il brano si può ascoltare sia sulle piattaforme di streaming musicale.

Luna Park farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Luna Park, brano scritto da: Fabio Vaccaro

Prodotto da: Davide Maggioni

Etichetta: Matilde dischi

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Pubblicata il 15/05/2019