“Luci gialle di città”, il nuovo ep di Matteo Liberati

Matteo Liberati si appassiona alla musica intorno ai 16 anni iniziando a suonare la chitarra e ad utilizzare software per creare musica, spostando poi la sua passione anche sul canto. Nel 2016 forma gli Height & Light, band nella quale si ritrova in posizione di frontman a comporre e registrare l’album “Loser” che verrà pubblicato l’anno successivo. Dall’album viene estratto il singolo “My universe” che guadagna diversi passaggi radio e interviste per la band. Poco dopo Matteo decide di intraprendere una strada solista sfruttando il suo lato compositivo e le sue capacità con l’idea di uscire da un genere predefinito e creare qualcosa di più innovativo in lingua italiana. Nel 2018 firma con la Exabyte Records lanciando l’Ep “Luci gialle di città”, da cui viene poi rilasciato il video ufficiale del brano “I tetti di Parigi”.

Presentazione di “Luci gialle di città”:

Nel 2018 Matteo scrive, arrangia e produce l’Ep “Luci gialle di città” cercando di non soffermarsi a un genere preciso ma mischiando tutte le influenze musicali, spesso difficili da trovare in italiano, che lo appassionano. Inserisce parti di elettronica, diversi synth ma lascia le chitarre in primo piano dando sempre una sfumatura rock ad ogni brano. L’Ep viene proposto alla Exabyte Records con cui Matteo firma un contratto per la distribuzione.

“Luci gialle di città” è disponibile in digitale (Spotify, Apple music, Amazon, Tidal, Deezer e tanti altri).

Links per lo streaming dell’album:

https://open.spotify.com/album/0Ch76EDvZ0KV8XqzppMGyy?si=V4vDu13KTquRcxC9fYOILQ

https://itunes.apple.com/it/album/luci-gialle-di-citt%C3%A0-ep/1440155540

“LUCI GIALLE DI CITTÀ”

Data release: 20 Novembre 2018

Genere: pop-rock / Indie / Alternative

Etichetta: Exabyte Records

Track list:

1. Chi credi di essere

2. I tetti di Parigi

3. L’uomo che guarda le stelle

4. Un po’piú in là

Weblinks:

Facebook: https://www.facebook.com/matteoliberatimusic/

Instagram: https://www.instagram.com/matteoliberati_official/

Email: matteoliberati.m@gmail.com

link al video di “I tetti di Parigi”: https://youtu.be/h5zl-RH0ha8