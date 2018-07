LUCA TARANTINO “NO FIGHT” È IL NUOVO EP DEL GIOVANE DJ E PRODUTTORE SALENTINO

“No Fight” ha comefilo conduttore dei brani è un sound elettronico/black che nei vari temi sociali trattati, accentua il tono di leggerezza “No Fight” o quello di forza “Fantastic” o quello di disperazione “Kill me” o di speranza “Good Life”. A dare espressione a questi pezzi non poteva che essere un timbro scuro, che regala la giusta intensità di emozioni.

«Ho sempre amato Skrillex, Major Lazer e Daft Punk e tutta la scena Electro/Black e il sound synth-pop anni ’90.Mi ha sempre affascinato la cultura, i costumi e la musica americana, ma non ho mai avuto l’opportunità di viverla in prima persona, così ho cercato di ricrearla a modo mio, nel mio studio». Luca Tarantino

TRACK BY TRACK

NO FIGHT è il grido di riscatto di un bambino, costretto alla guerra ma tanto attaccato alla vita da sognare un futuro normale. Il sound dalle contaminazioni Afro Latine/Indiane (moombah) è la risposta di speranza ad un mondo così ingiusto.

FANTASTIC è un pezzo che mette in risalto i pensieri, i sogni e le debolezze di un ragazzo di periferia, un adolescente che fa parte di una gang. Il Sound è caratterizzato da un’aggressività molto accentuata, in costante crescita per trasmettere al meglio, le sensazioni del protagonista, accentuata da un beat hip-hop.

KILL ME parla di un ragazzo che viene tradito dalla sua compagna, il torto subito è talmente grande che oltre a sentirsi ferito sentimentalmente percepisce questo dolore come un’uccisione compiuta dalla sua ragazza. Da qui l’amore dà spazio all’odio, al risentimento e alla voglia di vendicarsi, uccidendola. Il Sound è caratterizzato da una melodia tragica che rappresenta la drammaticità della storia, arricchita da un beat trap che da un ritmo più deciso al pezzo.

GOOD LIFE è un vero e proprio inno alla vita. Il ritornello ”I wanna live a good life!” ”voglio vivere bene” racchiude il senso di sacrificio, di pace ma sopratutto di umanità. Il Sound questa volta è molto semplice e armonioso con un accenno di batteria.

Pubblicazione Ep: 20 giugno 2018

Etichetta: Flex Up

BIO

Il giovane DJ è nato il 30 gennaio 1996 a Galatina e vive nella frazione di Collemeto (Le). La sua passione per la musica inizia all’età di quattordici anni quando ha iniziato la produzione del primo mashup. La canzone conosciuta con il titolo “Air” è stata pubblicata con l’etichetta Miusika Records.

Dopo aver avuto un discreto successo con la prima produzione che arriva in cima alla classifica di Miusika Records e viene inserita in numerose classifiche, il giovane Dj decide di iniziare a firmarsi col suo vero nome Luca Tarantino. Da qui inizia ad avere collaborazioni sempre più grosse con diversi artisti tra i quali Sud Sound System, Richie Stephens, Richie Loop, Reddman UK, Kalibandulu, Ackejuice Roockers, Ghetto Eden.

Nel corso dell’anno 2017, Il suo ultimo lavoro è stato la produzione del singolo estivo “QUANTI AMICI” in collaborazione con Mama Marjas. Il pezzo viene apprezzato non solo dalle radio locali ma anche nazionali, accrescendo l’esperienza e le competenze del giovane produttore. Grazie a questi risultati Luca, viene inserito nei migliori eventi dell’anno come le aperture dei concerti di Steve Aoki e Martin Garrix al Parco Gondar di Gallipoli.

Pubblicata il 09/07/2018