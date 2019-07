Low Budget, Ã¨ uscito il nuovo disco di Davide Celiento

È finalmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download, il nuovo disco di Davide Celiento dal titolo Low Budget. Può la passione essere più forte di ogni cosa? Celiento è partito dall’Italia molti anni fa per inseguire il suo sogno fatto di musica che l’ha portato in Spagna, a Barcellona, dove oggi passa il proprio tempo libero con la sua famiglia, quando non è al lavoro, in viaggio in tutto il Mondo, grazie alla musica e al suo enorme talento. È così che ha sviluppato quell’abitudine a realizzare l’impossibile, ad andare oltre le difficoltà di chi inizia nella periferia degradata delle nostre metropoli, in quel profondo Sud che sa regalare ad un tempo sensibilità e mortificazioni, talento e misconoscimento del valore.

Davide è partito da qui per mettere in musica la sua storia fatta di passione più forte degli ostacoli, e ha realizzato un disco multiforme ed ispirato, senza un grande budget, senza un reale studio di registrazione dove lavorare, ma solo con sconfinata passione e creatività, con iPad e cuffie, tra un viaggio in nave ed uno in aereo, dai Caraibi al Giappone come ogni settimana racconta e documenta sui propri canali social.

Low Budget è disponibile da oggi online ed in tutto il Mondo attraverso Native Division Records.

Per maggiori informazioni



www.facebook.com/nativedivisionrecords

www.facebook.com/dceliento

Pubblicata il 08/07/2019