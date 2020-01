Love Ghost – è uscito “Dead Brother”

Love Ghost è una band di Los Angeles composta da Finnegan Bell (chitarra e voce solista), Ryan Stevens (basso, voce), Samson Young (batteria, voce), Nicky Renard (chitarra) e Cory Batchler (tastiere).

Attualmente stanno lavorando a un nuovo album con il leggendario produttore Danny Sabre (The Rolling Stones, U2, David Bowie, Marilyn Manson, ecc.). Nel 2019 hanno girato l’Irlanda (suonando Whelan’s, Crane Lane e Roisin Dubh, tra gli altri), il Giappone (11 spettacoli a Tokyo, Osaka, Kobe e Kyoto), ed erano una delle band sul palco principale al Festivalfff di Ambato, Ecuador. Love Ghost ha vinto numerosi premi tra cui Best Alternative Rock Band (Hollywood Music in Media Award), The Jean Luc Goddard Award e premi in oltre 30 festival cinematografici in tutto il mondo per i loro video musicali. La band ha fatto da spalla ad artisti come Buckcherry, Berlin, Smash Mouth, The Young Dubliners, The Tubes, Fuel e Mundy.

Presentazione di “Dead Brother”

“Dead Brother” è una canzone oscura, inquietante e suggestiva e il video di questa canzone offre elementi visivi horror, un video diretto dall’attore Jeff Daniel Philips che ha recitato in tanti film di Rob Zombie. Video girato dall’operatore di telecamera di Rob Zombie Hassan Abdul-Wahid. Video prodotto da Danny Sabre (Marilyn Manson, Black Sabbath. Colonna sonora di Blade, ecc.).

“Ispirata da un sogno in cui ho ucciso mio fratello, questa è una metafora per aver ucciso una parte di me stesso”, secondo le parole del cantante Finnegan Bell.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=j_QFrCiofLI

Website: https://www.loveghost.com

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: http://www.youtube.com/c/LoveGhost

Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi