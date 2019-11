E’ in uscita L’Orologio della Vita il nuovo singolo di Marcella De Salvo previsto per il 29 novembre 2019 per la Agharti Records di Roma e promosso dalla Eventi e Management di Massimo Ferrari.

Marcella De Salvo, di origini Leccesi, di Ugento, ma da anni trasferitasi in Svizzera per motivi di lavoro, non ha mai smesso di avere la musica nel cuore e nel DNA. Ha sempre continuato a fare musica e ad inseguire i suoi sogni.

Circa quattro anni fa Marcella incontra il vocal coach e produttore Massimo Ferrari in occasione di un Festival svoltosi a Berna, dove Ferrari era lì in qualità di presidente di giuria. Dopo poco tempo i due iniziano a lavorare insieme su alcuni progetti discografici come Al mio Piccolo Grande Amico e La Casa è ormai vuota, ai quali poi hanno fatto seguire dei live dove Marcella De Salvo ha potuto esprimere tutte le sue qualità artistiche e musicali riscuotendo un ottimo successo.

Questo ha spinto la casa di produzione Eventi e Management e il produttore esecutivo Carlo Elmer, di lavorare insieme a Marcella ad un nuovo progetto discografico, preparando il nuovo singolo scritto per l’occasione da Roberto Saita, finalista Sanremo Giovani 2019, e Massimo Ferrari, per poi essere arrangiato dal Maestro Umberto Iervolino.

Il brano dal titolo L’Orologio della Vita è una sorta di autobiografia dell’Artista, che di fatto parla del tempo paragonato ad un orologio che comunque cammina e va avanti sempre e senza pause, senza ma e senza se.

Marcella alla domanda chi vuoi ringraziare per questo tuo percorso artistico, lei risponde senza esitare la mia produzione artistica la Eventi & Management, il mio coach Massimo Ferrari, la corista Giò, il mio produttore esecutivo Carlo Elmer e il Maestro Umberto Iervolino.

Il singolo L’Orologio della Vita è in uscita il 29 novembre su tutti i principali digital stores e siti di streaming musicale. Anche il videoclip è già pronto e sarà visibile su Youtube a dicembre 2019.

Quindi non ci rimane altro che attendere l’uscita del singolo e del video ufficiale, e fare gli in bocca al lupo a Marcella De Salvo.

Info, Social e Contatti

www.eventiemanagement.com

https://www.facebook.com/marcella.desalvo

https://www.facebook.com/Eventi-e-Management-843854782332807/

https://www.facebook.com/AghartiRecordsOfficial/

Pubblicata il 24/11/2019