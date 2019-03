Lookin’ For A Future, il nuovo disco degli Alive

È da oggi disponibile il nuovo disco degli Alive “Lookin’ For A Future”, in uscita per Volcano Records & Promotion in versione sia fisica sia digitale, su tutte le principali piattaforme di streaming e acquisto online, come Spotify iTunes Amazon Music.

Un concentrato di hard rock moderno e incalzante, rispettoso della tradizione e ispirato dai grandi gruppi che hanno segnato la storia della musica dagli anni ’90 in avanti, ma con uno sguardo sempre rivolto al giorno d’oggi.

“Lookin’ For A Future” è un disco energico e divertente, figlio di una band che ha molto da dire e che vuole trovare il proprio posto all’interno di un’industria musicale in continua evoluzione, piena di ostacoli e difficile da decifrare. È un album che permette alla forte personalità della band di emergere, e ne abbiamo avuto la dimostrazione nei mesi passati grazie ai contenuti pubblicati per anticiparne la release, come ad esempio il lyric video di “N0” (traccia n°9) e il video di “Hated If” (traccia n°1); contenuti con cui, tra assoli di chitarra, riff adrenalinici e cori da rock arena, gli Alive hanno iniziato a diffondere il loro verbo in giro per l’Italia, ricevendo un gran numero di consensi. Non resta che ascoltare il disco nella sua totalità.

Hated If – Official Video:

Genere: Hard Rock, Hard ‘n’ Heavy

Artisti simili: Van Halen, Slash, Extreme, Mr. Big

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/AliveBandRock/

Pubblicata il 29/03/2019