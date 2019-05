Lontano Da Qui: fuori il nuovo album di Francesco Aubry

Lontano Da Qui è il disco d’esordio dell’artista Francesco Aubry, edito dalla label bolognese Vivamusic, disponibile su iTunes e accompagnato in radio e su Spotify dal primo singolo estratto Non Mi Arrendo!

Il genere è un pop-rock diretto e immediato che non rinuncia ad arrangiamenti che attingono dai miti del passato ma al tempo stesso strizzano l’occhio all’indie contemporaneo con punte velate di elettronica. I testi trovano ispirazione dal mondo che circonda l’artista e la tematica spesso ricorrente è quella della lontananza, intesa non solo come fisica o geografica, ma spesso interiore.

Francesco Aubry muove i primi passi nel mondo della musica grazie all’incontro galeotto con il pianoforte del fratello, all’epoca allievo di conservatorio, sul quale comincia a suonare ad orecchio interpretando note e armonie delle sue band rock preferite, su tutte le raffinate composizioni dei Queen.

Negli anni milita in svariate formazioni, si lascia affascinare da sintetizzatori e strumenti vintage e continua a coltivare il desiderio di esprimere le proprie idee musicali con la scrittura di nuove canzoni inedite. Il sogno, tenuto a lungo nel cassetto, trova il suo giusto momento nell’autunno del 2018: Francesco scrive, arrangia e registra ogni singolo strumento delle sue canzoni e inizia inconsapevolmente a tracciare un proprio stile personale. Grazie all’incontro con la label bolognese Vivamusic, quella dozzina di brani nati in pochi mesi diventano la colonna portante del suo album d’esordio Lontano Da Qui.