Lo ska di Roy Ellis per il Rototom Sunsplash Launch Party all’Intifada

Tommy Gun Productions & Ruderoma presentano in collaborazione con Rototom Sunsplash, il festival reggae più importante d’Europa, il concerto dell’artista giamaicano Roy Ellis alias Mr Symarip accompagnato dalla formazione romana Shots in the Dark.

Roy Ellis nasce a Kingston e già all’età di dieci si dimostra un brillante cantante solista nel “Children Gospel Choir” della chiesa Battista di Kingston periodo nel quale stringe amicizia con Jimmy Cliff e Bob Marley. Negli Anni ’60 la voce potente di Roy inizia a essere conosciuta anche in Europa nel panorama reggae e ska e proprio on questo periodo che Roy è il leader di una delle band reggae-ska più apprezzate, i Symarip.

I Symarip registrarono uno dei dischi più venduti della storia del reggae mondiale intitolato Skinhead Moonstomp con il quale ebbero l’occasione di suonare nei più famosi festival di tutto il pianeta. Nel 1966 Ellis scrive insieme a Laurel Aitken, altre due hit del calibro di Jesse James Rides Again e Because I Love You, nel ’68 entra nella top chart inglese con le canzoni Train Tour To Rainbow City e All Change On The Bakerloo Line, entrambi scritte dal suo amico produttore guyanese Eddie Grant. Fuori dall’Europa, Roy Ellis, oltre ad essere un’icona del reggae e dello ska, è considerato un grande artista gospel soul e i suoi live sono spesso comparati a nomi come James Brown e Barry White. Per la serata sarà accompagnato dagli Shots in the Dark, una delle realtà più importanti dello ska Made in Ita, che oltre ad aprire il live con il suo repertorio sarà la backin band di Roy Ellis.

Prima e dopo, fino a tarda notte all’interno, selezioni original vinile ska, rocksteady, boss reggae, calypso , cumbia con la crew di dj “Caribbean Uptempo” che quest’estate sarà resident proprio durante il Rototom di Benicasim. Si alterneranno in consolle Ruderoma (Nembokid Selecta, Fabio B, El Rey della cumbia Fuvlio Cartacci ), Toni Face (Liquidator Music da Madrid), Rudie Pressure Boys e Ninette.

venerdì 14 luglio

ore 21

CSA Intifada

Via di Casal Bruciato, 15 – Roma

Ingresso Euro 10

Infoline 3473387965

https://www.youtube.com/watch?v=epnQTcK2dl4

Pubblicata il 30/06/2017