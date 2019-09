Lo Martill feat. Mr. Papi Ramos: “Negro” un brano che fa riflettere

E’ uscito il nuovo singolo dal titolo Negro di Lo Martill, compositore, chitarrista e cantante attivo nella capitale sin dal 1995.

«Con la canzone Negro – spiega l’autore Lo Martill - cerco di fare riflettere la gente su tutto ciò che è successo nella storia, schiavitù, sfruttamento che ancora esiste e che non lascia l’Africa essere indipendente insieme alla loro essenziale importanza nell’arte (musica, danza, ecc).

Levando la Musica Classica e la Country Music, il resto è stato creato tutto da loro, dal Blues al Jazz dal Rock al Funky, dal Samba al Afoxè. Ritengo che le parole contenute in Negro possano in qualche modo sensibilizzare le persone cercando di creare un mondo migliore senza razzismo e pregiudizi».

Lo Martill si forma musicalmente a Rio de Janeiro con nomi illustri nel campo della musica erudita nomi come il prof. Turibio Santos e del jazz come il chitarrista Helio Delmiro (collaboratore di Miles Davis e Chet Baker).

Lavora come solista e in gruppo in tutta Italia. Lo Martill ha all’attivo diverse partecipazioni televisive e radiofoniche alla Rai.

A Milano l’artista viene premiato quale miglior rappresentante della musica Latino Americana in occasione della Terza edizione di “Sueno Latino”.

Numerosi sono i dischi incisi, tra questi Jazz Latino, Beleza Latina, New Forest, Pachamama con il quale, utilizzando sonorità brasiliane, ha realizzato un progetto di musica ecologica.

Ha inoltre suonato e collaborato per diversi anni con il cantautore Alessandro Mandarino e nel 2013 ha composto ed interpretato il brano Como Podes in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù svolta in Brasile; la versione in Italiano è stata cantata da uno dei simboli della musica italiana e napoletana, ossia Massimo Ranieri.

Nel 2018 nasce l’album Miseravel, il quale segna un’ulteriore evoluzione sonora e verso la ricerca di contaminazione tra sound brasiliano e pop internazionale.

Esce in questi giorni invece su tutte le radio il nuovo singolo di Lo Martill, intitolato Negro, un brano dal titolo provocatorio ma che invita alla riflessione su di un ritmo pensato per l’estate e che ne persegue perfettamente l’idea.

Negro di Lo Martill è disponibile sui migliori digital stores ed è accompagnato dal videoclip che su youtube ha già superato le 20mila visualizzazioni.

Guarda il video:

https://www.youtube.com/watch?v=XK7d1Y5WXTA

Info: https://www.facebook.com/lomartill/

Pubblicata il 12/09/2019