Liazone fuori con il singolo “Body on Point”

Liazone è un rapper emergente che proviene da Atlanta, Stati Uniti d’America. Il 25 aprile 2020 ha pubblicato il nuovo singolo dal titolo Body on Point con la partecipazione di Seenic, un famoso rapper di Atlanta.

Ascolta Body on Point su Spotify

https://open.spotify.com/album/5eUvdOZc9Uua3dBEJON8of

Questo nuovo singolo rap dalle sonorità hip hop dirty South è un brano che vuole promuovere l’importanza del fitness per scolpire e abbellire i corpi. Donne bellissime ti spronano a tenerti in forma fisica.

Liazone è l’artista principale di questo brano dal titolo Body on Point che è stato realizzato insieme al rapper Seenic.

Liazone ha rappato per circa 5 anni e ha lavorato duramente ad Atlanta. E’ cresciuto ad East-Atlanta ed conosciuto anche per altri rapper come “Gucci Mane”, “Ying-Yang Twins”, “Crime Mob” e D4L.

Streaming di Liazone

Tidal: https://tidal.com/browse/track/139828834

Spotify: https://open.spotify.com/album/5eUvdOZc9Uua3dBEJON8of

YouTube: https://youtu.be/Vkdee343uAU

Pubblicata il 21/05/2020