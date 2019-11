“Letto 23″ il nuovo singolo di Azzurra

Da martedì 5 novembre in radio, sulle piattaforme e negli store digitali arriva “LETTO 23” di Azzurra, brano scritto e prodotto da Gianni Errera. I proventi della vendita della canzone saranno devoluti all’Associazione “I Discepoli di Padre Pio” di Irene Gaeta che si sta occupando della costruzione di un ospedale e centro di ricerca per i tumori ai bambini, in Calabria, chiamato La Cittadella di Padre Pio.

“Letto 23” parla di Azzurra colpita da un melanoma diffuso, e di come la malattia abbia cambiato la percezione della sua vita, cercando la forza per affrontare qualcosa che non conosceva, guardando il domani come un regalo e di come questo male le abbia insegnato a vivere la vita vera, quella fatta di comprensione, amore e tolleranza verso il prossimo.

Gianni Errera producer dell’artista e autore del brano dichiara: “Azzurra era una mia ex allieva di Castrocaro, che incontrai dopo anni su Facebook, scoprendo che era stata colpita da un melanoma diffuso. La chiamai e le dissi “Azzurra voglio scrivere un brano per te… di cosa vuoi che parli?” E lei “di come vivo ora e del fatto che ringrazio questo male perché senza di esso non avrei conosciuto questa nuova vita”.

“Questa non è la mia canzone. È la canzone di tutti noi, di chi spera, di chi lotta e di chi combatte” – dichiara Azzurra – “Di chi sa che, anche da un letto di ospedale, si può guardare con gli occhi del cuore al di fuori delle mura. Di chi sorride sempre perché la vita va presa a morsi ed alza gli occhi al cielo per ricordarsi che non è mai solo”.

Pubblicata il 06/11/2019