Leonus: fuori il singolo Piattaforma di Lancio

Piattaforma di Lancio è il nuovo singolo dei Leonus entrato a far parte del MAIONESE project sostenuto dall’etichetta Matilde Dischi, che, attraverso un lavoro mirato di scouting, ha selezionato gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie.

Piattaforma di Lancio è un pezzo che racconta di un viaggio. Un viaggio reale e interiore, di quelli che ognuno di noi fa dentro e fuori di sé.

Un samba elettronico e malinconico fa da sottofondo a questa avventura: Da un benzinaio notturno fino alla piattaforma di lancio di una stazione spaziale.

Non si può tornare indietro, bisogna andare sempre avanti, come nella vita.

Ogni notte, ogni momento di oscurità, può sembrare la fine, e invece poi “rinascerai”…

Leonus é un cosmonauta, un pellegrino dello spazio che viaggia senza meta. La sua musica affonda le radici nella canzone d’autore ma trova la sua massima espressione nelle nuove sonorità Indie-Trap. Proprio con la scoperta di questo grande universo della musica elettronica comincia l’esplorazione di Leonus.

Abbinato al brano Piattaforma di Lancio, disponibile sulle migliori piattaforme di streaming, uscirà a breve anche il video su youtube per la regia e sceneggiatura di Federico Russotto, con la Fotografia di Enrico Manfredi Frattarelli e Interpretato da Valerio Desirò e Sofia Russotto. Gli effetti visivi e le grafiche sono di Aureliano Capri.

Il singolo Piattaforma di Lancio di Leonus farà parte della Playlist Spotify di Matilde Dischi intitolata MUSICA RANDAGIA e distribuita da ARTIST FIRST nell’ambito del MAIONESE Project.

Credits

Testo e musica di Leonardo Russotto;

Produzione di Leonardo Russotto e Andrea Giunta;

Mix e master di Daniele Antelmi.

Cos’è il MAIONESE Project

Matilde Dischi di Davide Maggioni presenta un progetto nato per dare una possibilità a tutti quei ragazzi talentuosi che restano sepolti nel web senza riuscire a far sentire le loro canzoni selezionando attraverso un lavoro mirato di scouting, gli artisti indipendenti più interessanti del panorama indie, che entreranno a far parte di MAIONESE Project.

Questo progetto nasce con la finalità di dare un’opportunità reale e concreta a tutti i ragazzi che dopo aver investito tempo, denaro, sogni ed energie, realizzando il proprio demo o il proprio disco autoprodotto, non sanno come muoversi per promuovere e distribuire in modo serio e professionale la loro musica.

Matilde Dischi metterà a disposizione la sua struttura, le sue competenze e la sua esperienza al servizio dell’artista stesso. Ogni artista scelto, infatti, sarà lavorato individualmente e verrà “traghettato” verso un percorso di promozione, ufficio stampa, booking e distribuzione digitale, così da poterne valorizzare al meglio le potenzialità. Ogni 20 cantanti selezionati Matilde Dischi inoltre, realizzerà una Playlist Spotify intitolata MUSICA RANDAGIA distribuita da ARTIST FIRST, e gli artisti che avranno riscosso maggiori consensi di pubblico e di visibilità, entreranno di diritto nel ROSTER di Matilde Dischi (www.matildedischi.it).

Pubblicata il 27/03/2019