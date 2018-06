L’electrowave onirico dei Detective Cooper torna in radio con un nuovo singolo: il duo sardo presenta la psichedelica Faces In Love

Via al lancio di Faces In Love, il nuovo psichedelico singolo del duo sardo dei Detective Cooper e quarto brano estratto dal loro omonimo debut album edito dalla label bolognese Areasonica Records!

Sound accattivante, tinte cupe e un mood inquieto: loro sono i Detective Cooper, il duo sardo che in questi ultimi mesi ha visto la propria musica approdare in rotazione sulle migliori radio indipendenti italiane. Tore Dessena di Sardegna Blogger scriveva così del loro nuovo lavoro: “Partendo dal rock nelle sue varie sfaccettature, in primis dark e synth -pop, passando dal punk, il duo sardo é oggi in grado di sfornare una proposta musicale originale, accattivante e ricca di contaminazioni e suggestioni dalla letteratura e dalla cinematografia”.

Il nuovo singolo estratto dall’album Detective Cooper è Faces In Love, il racconto di un uomo che si lascia alle spalle un triste passato per ricercare nuova linfa vitale. Una tematica coinvolgente impreziosita da un sound d’impatto fatto di ritmi incalzanti, piacevoli mix di elettronica e synthpop e morbide armonie oniriche dai colori sbiaditi.

Potrete ascoltare il nuovo singolo Faces In Love in radio e in streaming su Spotify o su Youtube, l’album Detective Cooper è invece disponibile su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali.

Pubblicata il 26/06/2018