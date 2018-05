Lei uscirà urlando: il nuovo video degli Esperia

“Lei uscirà urlando” è il secondo singolo dell’ep “Tutti al party” uscito nel 2018. Dopo il primo video (Nel fashion) girato dal bassista della band (con l’aiuto al montaggio di Edoardo Montaccini), questa volta gli Esperia si sono rivolti alla regia del videomaker Oscar Serio. Il pezzo è molto potente e gli Esperia volevano trasportare questa “potenza” nel video.

Ci sono riusciti, con una storia molto strana ; il fonico incapace (interpretato dal bravissimo attore Rosario Di Giovanna) sbaglia il mix. Viene torturato a suon di musica, con un volume così alto che porterà le orecchie del malcapitato addirittura a sanguinare.

Nel video la band indossa 4 maschere, “perché volevamo rappresentare a modo nostro i 4 continenti (ed anche tutte le band del mondo che prima o poi si sono imbattuti in un fonico incapace che ha rovinato la loro musica): Oceania (maschera con disegno maori alla batteria), Medio Oriente (maschera demone giapponese, il cantante), Sudamerica (maschera della morte messicana, il chitarrista) ed infine Europa (con l’omaggio alla band norvegese dei Dimmu Borgir del bassista)”, secondo le parole della band.

Il video poi si conclude con una sorpresa, perché anche alcune band femminili si sono trovate in questa situazione scomoda.

Lei uscirà urlando – Credits:

Testi e musica: Esperia

Prodotto da: Esperia e Livio Boccioni

Recording: Livio Boccioni presso “The Convent recording studio” – Sant’Angelo in Vado

Mix & Master: Livio Boccioni

Video: Oscar Serio

Trucco : Elisa Ubaldi

Attore nel ruolo di fonico : Rosario Di Giovanna

Esperia :

“Tutti al party” è il quarto cd della band (Buster – L’odore di vita- Mosè) oltre a due singoli. La formazione ha avuto diverse line up in questi anni, eccezion fatta per il batterista ed il cantante, ormai assieme da più di venti anni. Tanti live in giro per l’Italia, feste e motoraduni, grandi e piccoli. Qualche contest, una finale nazionale di San Remo Rock e due pezzi suonati live nei mitici studi di Red Ronnie al Roxie Bar.

LINE UP:

Rossi/ Andrea Rossi (voce e armonica)

Mirkone / Mirko Lucarelli (batteria)

Franny / Francesco Ripanti (basso/violoncello/voce)

Lollo / Lorenzo Cecconi (chitarre e weissenborn)

