Le “The Peppersplum” mietono ancora successi con l’album “Is it Love?”

The Peppersplum rock band nata in Inghilterra nel 2006 formata da due sorelle di origine messicana Marie e Sussie Fernandez, continua a ricevere pareri positivi sull’album Is it Love? Uscito già da qualche tempo ma che ancora continua a far parlare di sé e a ricevere critiche e recensioni favorevoli.

Note per il loro perfetto mix di rock, pop, musica, testi e sentimenti, The Peppersplum sono riuscite ad evidenziare tutto questo nel disco Is it Love? tanto da essere stato nominato per i premi IMAS in Messico e UFI in Spagna, per il brano DO NOT YOU LET ME GO e negli Stati Uniti alcune radio locali le hanno citate tra i primi 100 album dell’anno.

Il progetto musicale The Peppersplum, come dicevamo, è formato dalle sorelle Marie e Sussie Fernandez, compositrici e musiciste provenienti da Città del Messico, autrici di tutti i loro brani. In questi tempi in cui c’è un grande divario generazionale e in cui la scena rock cerca nuova musica, le due sorelle propongono un progetto diversoe di qualità, un lavoro creativo e originale che riempie questo vuoto con del vero talento.

L’album Is it Love? consiste in 11 brani originali composte ed eseguite interamente dalle ragazze The Peppersplum, cantate in lingua inglese. Il fatto che la band messicana abbia trovato successo in Inghilterra aggiunge ancora maggior valore alla loro musica.

Come nel loro primo lavoro, hanno inserito nella tracklist una traccia bonus in un’altra lingua questa volta in francese. Ricordiamo che nel loro primo CD c’era una traccia bonus, il singolo LUNA AZUL in spagnolo, questa volta gli onori sono per DONT YOU LET ME GO che in francese diventa NE ME LAISSE PA’PARTIR. Un viaggio di suoni, sentimenti, emozioni, in una parola essenza della vita stessa. Il cd prende il titolo dalla traccia MIXTURE OF THOUSAND EMOTIONS che nelle sue prime rime dice: Is it Love?

L’album come sempre è mixato dal vincitore del “Latin Grammy” con Cafe Tacuba l’ingegnere del suono Ricardo Arteaga, per la parte rock invece se ne è occupato il produttore che le accompagna da sempre, Gerardo Australia, grande musicista che ha scritto, tra le altre cose, le musiche per il serie tv inglese Down Town Abbey molto seguita anche all’estero.

Is it Love? è in vendita su iTunes e può essere ascoltato su Spotify.

Tracklist di IS IT LOVE?

In life

Interminable ways

It’s a goodbye

Down

Dont’ you let me go

Smash

Mixture of thousand emotions

You’ve gone

Angel

Follow ya

Ne me laisse pa’partir

The Peppersplum sono:

Sussie Fernandez (vocals, guitar, piano)

Marie Fernandez (guitar, piano, backing vocals)

Pubblicata il 23/04/2018