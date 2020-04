Le Rose e il Deserto presenta il nuovo singolo “Un Terzo”

“Un terzo” è interamente composto da Luca Cassano ed è il singolo che anticipa l’EP “Io non sono sabbia” in uscita a fine maggio.

L’intero EP è stato arrangiato, suonato, registrato e mixato presso le Manifatture Morselli Recording di Modena.

ASCOLTA IL SINGOLO

Spotify - https://open.spotify.com/track/5iJRmmsbrBQGiLklFTPoVH?si=1KtdDJQnRMyk5EyarVB74Q

Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=k1uOSjHzqPY

Le rose e il deserto é il progetto solista di Luca Cassano, cantautore classe 1985, calabrese di nascita, milanese per professione. Come un Tuareg, Luca osserva le dune metropolitane alla ricerca delle poesie che spontaneamente affiorano dalle sabbie della sua immaginazione. Il testo è al centro della sua ricerca: il suo interesse è nei suoni e nelle immagini che le parole da sole, anche senza musica, sono in grado di evocare. Le rose e il deserto è un progetto con due anime. Da un lato l’esigenza di esternare le proprie inquietudini, le paure e le passioni, il rapporto con i propri genitori, l’amore/odio per la realtà in cui si vive. Dall’altro lato la voglia di gridare contro le ingiustizie che quotidianamente osserviamo.

Una parte di queste visioni desertiche è confluita nell’EP “Io non sono sabbia” la cui uscita è prevista a fine Maggio 2020. Le cinque canzoni che compongono “Io non sono sabbia” uniscono una ricerca per il testo marcatamente cantautorale ad arrangiamenti dalle influenze pop ed elettroniche nati dalla collaborazione con le Manifatture Morselli Recording di Modena, dove l’EP è stato arrangiato e registrato.

CONTATTI

https://www.facebook.com/leroseeildeserto

https://www.youtube.com/channel/UCwMeiPcJVWIiEFoFU-29dfw

leroseeildeserto@gmail.com

Pubblicata il 16/04/2020