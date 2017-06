Le Grotte dell’Angelo di Salerno diventano protagoniste del video di Ness : Tortuga

Quale miglior titolo per parlare di Libertà se non “Tortuga”? L’Isola bramata dai Pirati per il libero accesso e il libero arbitrio. L’Isola del Corsaro Nero di Emilio Salgari e di numerosi altri personaggi di fiabe e film.

L’Artista Salernitano Ness propone con “Tortuga” un pezzo brillante ed estivo che esprime i concetti di ricerca personale e di libertà. Un potere raro ai giorni nostri. Dove é sempre più difficile poter parlare, amare e vivere senza limiti o vincoli imposti da altri o dal sistema.

“Tortuga” é il singolo che anticipa “Prince Café”, primo e vero prodotto ufficiale dell’artista dopo la pubblicazione della collana in freedownload “Shades of Soul”. Sempre affiancato da Trumen Records, Ness da vita a un progetto che sarà di punta per la storica etichetta Torinese.

“Tortuga”, prodotto da Drop e avvalorato dalla voce di Alessia Mazzariello, é accompagnato da un video introspettivo e suggestivo. Il video, per la regia Edmondo Ragone (Eikona Lab), é ambientato interamente alle “Grotte dell’Angelo di Auletta e Pertosa” (Salerno), l’acqua e le grotte diventano simbolo della crescita personale, mentre il mare aperto simboleggia il viaggio e le mille possibilità che la vita offre.

Le scenografie contrapposte, il linguaggio marinaresco e il tema contribuiscono a contestualizzare un artista grato alla terra d’origine. “Tortuga” é un’idea, una speranza, ma anche una ribellione al sistema e alle prigioni moderne. Ottimo per le radio, sa accattivare un pubblico eterogeneo.

Link Video :

Pubblicata il 27/06/2017