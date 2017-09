Le “Good vibes” di Nico Royale diventano un video

Good Vibes. La Buena Onda. Vibrazioni positive. E’ questo il tema del quarto singolo estratto dell’ album “Ghetto Stradivari” di Nico Royale, che a pochi giorni dall’uscita è già un anthem per molti fanatici delle dancehall italiane che lo hanno sentito dal vivo durate il tour di presentazione del disco in giro per la penisola.

Il brano, ispirandosi al suono dell’etichetta giamaicana Studio One e attraverso una sonorità roots, é stato sapientemente mixato da B.Dub (Marco Fioretti e Matteo Magni) un duo di produttori pistoiesi,pionieri del suono reggae italiano dal 1989 e produttori di gran parte delle tracce dell’album.

Il video, girato da Piergiovanni Sbriglia nella suggestiva location del lago di Suviana (sull’ Appennino Emiliano) e al Reggae Pool Party di Bologna vede come protagonisti Solomon B, giovane promessa del reggae italiano, sostenuto e lanciato proprio da Nico Royale e Tekla, altra splendida voce bolognese nota grazie al programma “ The Voice” alcuni anni fa.

LINK VIDEOCLIP

Pubblicata il 20/09/2017