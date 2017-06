Lazio Pride 2017, la rivelazione di Tiziano Ferro Giordana Angi firma la sigla ufficiale Bam Bam

È lo stesso Tiziano Ferro ad annunciarlo durante la conferenza stampa, la sigla ufficiale della seconda edizione del Lazio Pride 2017 sarà il brano Bam Bam di Giordana Angi.

La cantautrice italo-francese, seppur molto giovane ha già alle spalle una partecipazione a Sanremo Giovani nel 2012 con il brano Incognita Poesia, un contratto con Warner e un sodalizio artistico con Tiziano Ferro che nel 2016 produce il singolo Chiusa Con Te (XXX) pubblicato per l’etichetta Sugar di Caterina Caselli.

Bam Bam pubblicata per La Zona / Gadai Music, è un brano che parte da una spontanea matrice pop, aprendosi poi verso i più moderni suoni EDM. Un bpm sostenuto attraversa strofe e ritornelli dal gusto melodico e dal ritmo ballabile, una linea vocale calda dal sapore black rivela un testo liberatorio. Bam Bam é un brano nato dalla fine di un triangolo amoroso, la cui interruzione burrascosa ha ispirato l’autrice nel raccontare la libertà di amare e amarsi, sottoforma di leggerezza e divertimento. Una storia che le ha fatto capire quanto l’amore e il rispetto siano primordiali.

Proprio la stima e l’amicizia con Tiziano Ferro, che quest’anno è il promotore di Lazio Pride, ha reso possibile questa collaborazione dove la musica e le parole di Giordana rappresentano perfettamente lo spirito della manifestazione arcobaleno. Come ha dichiarato lo stesso Ferro: “Le sue canzoni sono oneste, solide e senza filtro alcuno, ispirate dall’esigenza di raccontare la realtà così com’è, dentro e fuori di lei”.

Bam Bam sarà in rotazione radiofonica a partire da martedì 6 giugno, in preorder dal 16 giugno e in tutti i digital store a piattaforme streaming dal 24 giugno, giorno del Lazio Pride e di pubblicazione dell’omonimo videoclip inoltre il 28 giugno sarà presentato dal vivo durante il Gay Village di Roma.

Bam Bam

Pubblicata il 08/06/2017