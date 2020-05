Larry’s Emotion – “Blackness” è ora disponibile

I Larry’s Emotion sono una band nata nel 2017 da un’idea di Jimmy Burrow (Ex Helia) e Simone Quadrio (ex Once Upon A Time) il progetto esce nel 2018 con il primo singolo dalle influenze pop punk e metal core. La band, poi, fa uscire il suo primo disco dal titolo “He’s still alive”. Alla fine del 2018 la band aveva effettuato vari concerti e mini tour, toccando oltre all’Italia, anche Ucraina e Russia aprendo concerti a band come Novelist, Landmarks, Abandoned by Bears. Tutto questo anche con il supporto di diverse agenzie italiane di booking e promozione (Hero Booking, Versus Agency, What’s Up Booking).

Febbraio e Aprile 2019 sono i momenti salienti dell’anno nuovo, nel quale vengono pubblicati due singoli importanti: (in ordine) “Waiting” e “Get Away” . Con i singoli sopracitati la band muta completamente, spostando il proprio genere musicale dal Pop Punk all’Hardcore, inserendo sonorità molto più aggressive e tendenti al metal e al djent. A questo punto il gruppo toscano inizia a girare l’Italia per vari concerti e a Marzo 2020 esce il nuovo singolo “Hollow and Empty”.

Presentazione di “Blackness”:

I Larry’s Emotion presentano il loro nuovo album dal titolo “Blackness”, un album che presenta un notevole cambio di rotta per la band livornese. Infatti, rispetto al primo Ep che si caratterizzava per sonorità prettamente punk rock si passa a “Blackness”, dove tali sonorità punk vengono messe in secondo piano per dare spazio a un sound più aggressivo, più metalcore. La presenza di voci pulite e di synth prepotenti e molto presenti rende le canzoni scorrevoli e piacevoli sia per i palati più delicati sia per quelli più pesanti.

L’album è stato anticipato da tre singoli con video:

1) Hollow and empty: https://www.youtube.com/watch?v=D_3g9Wjqxe8

2)Get away: https://www.youtube.com/watch?v=HmOyG6pk1MQ

3)Waiting: https://www.youtube.com/watch?v=4XA46UHUq5Q

L’album lo potete trovare su Amazon, Apple Music, Google Play, Deezer, Spotify, Itunes.

Link per lo streaming dell’album su Spotify: https://open.spotify.com/album/5CdeAs5t08nahoIFmrSqFf

Pubblicata il 11/05/2020