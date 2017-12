L’americana alt-country di Tommaso Cuneo nel nuovo singolo Cordelia

Tommaso Cuneo, musicista e songwriter, pubblica il nuovo singolo Cordelia. Il brano dalle atmosfere pop/rock, presenta un suono e una scrittura vicina al genere americana alternative country, ispirandosi proprio ai maestri del genere come Wilco, Bob Dylan, Tom Petty, Band of Horses e altri.

Il brano, arrangiato con chitarre, basso, batteria, percussioni e organo elettrico, è stato prodotto e scritto da Tommaso Cuneo e missato da Marcello Daga. Cordelia (nome di fantasia, preso in prestito da un’opera Shakespeariana) è una ragazza che è descritta dall’autore, ma, la canzone è anche una riflessione su come gli incontri che facciamo nella vita possano farci decidere di cambiare o di farci rimanere come siamo, dunque l’incontro con l’altro ci aiuta a conoscerci meglio. Girato prima dell’estate 2017, il videoclip è opera del videomaker Lorenzo Lattanzi. La location principale è il Parco della Caffarella a Roma, area archeologica e naturalistica diventata parco solamente nel 2000. Il video si svolge principalmente nel parco e nella zona di Capannelle, oltre che sulla via Appia Nuova e sulla via Appia Antica. Nelle scene si alternano riprese di esterni con immagini dentro l’abitacolo di un’auto, per rendere l’atmosfera “on the road” tipica del rock.

Cordelia videoclip

Pubblicata il 06/12/2017