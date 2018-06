Laceblack dal disco omonimo ecco il video di Anytime

LACEBLACK è la personale estensione artistica del cantante/compositore Luca Celletti.

Nato a Roma, Luca inizia il suo percorso musicale da giovanissimo come batterista rock.

Successivamente inizia un nuovo percorso come cantante e compositore, influenzato da leggendari artisti rock come The Rolling Stones, Aerosmith, Seal, David Bowie, Robert Plant, David Coverdale, The Doors, Fleetwood Mac…

Attraverso diversi anni di composizione e attività live, Luca ha sviluppato il suo unico stile musicale, distillandolo nei 12 brani del suo album di debutto: LaceBlack, album registrato a Roma e a Los Angeles, coprodotto da Luca e Dani Macchi (Fondatore e produttore della rock noir band Belladonna).

L’album è caratterizzato dalla partecipazione del musicista-produttore, candidato ai Grammy Alex Elena (Alice Smith, Bruce Dickinson, Avril Lavigne e molti altri) alla batteria e include la cover di un brano tratto dal cult movie “Phantom of the Paradise” di Brian De Palma, la ballata “Old Soul”, scritta dalla mano di Paul Williams.

Il singolo estratto è Anytime di cui possiamo vedere il videoclip qua: https://www.youtube.com/watch?v=f_seomix-Y8

In LaceBlack la passione, il romanzo e il mistero si intrecciano in un intenso, sensuale sound che fonde elementi di rock, soul, r’n’b, blues, funk e psichedelia con l’ardente voce di Luca.

LaceBlack è voce solista del brano “My Madonna”, scritto e prodotto da Dani Macchi, brano incluso nella colonna sonora del film italiano “The Pills – Sempre meglio che lavorare” (2016).

LINE UP

Luca Celletti – Vocals / Francesco Savarese – Guitars / Nicola Di Già – Guitars /

Fabrizio Ruggiero – Bass Guitar/Massimo Marraccini – Drum

Info: https://m.youtube.com/watch?v=KQHZNjOrXaU&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/LaceBlack-418475308307144/

Pubblicata il 18/06/2018