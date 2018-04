La Vita è Qua è il nuovo singolo di Janez: ritmi swing e melodie pop per un brano fresco e già proiettato verso i colori caldi della bella stagione.

Nuovo singolo per il cantautore swing Janez, al secolo Andrea Giannese: l’artista presenta La Vita è Qua, terza track estratta dal suo ultimo album Mente Social, edito dalla label Areasonica Records.

Dopo i fortunati lanci dei primi due singoli Quello Che Sei e Non Imparerò Mai, l’album Mente Social, con le sue otto tracce tipicamente cantautorali rifinite da accenti sonori che affondano in un pop attuale e di tendenza, ha tagliato diversi traguardi: heavy rotation sulle migliori radio indipendenti del paese, speciali e approfondimenti radiofonici dedicati – tra gli altri quello firmato Maurizio Benvenuti per Radio Talpa e Radio Incontro - e recensioni positive sulla stampa di settore.

Paolo Formigli per Music Map scrive di lui: “Si districa in un pop colto, tra sfumature Bossanova e World Music, mantenendo chiara l’impronta cantautorale che unisce le diversità armoniche sottese all’album [...] manifestando un certo gusto più dotto rispetto alla media delle produzioni nostrane, forte anche della buona resa sonora dell’intero lavoro.”

Janez presenta oggi La Vita è Qua, un pezzo fresco e primaverile già proiettato verso i colori caldi e avvolgenti della bella stagione: ritmi marcatamente swing e melodie pop che fondono gli accenti stilistici più vintage con il sapore contemporaneo della nuova canzone d’autore. La storia di un amore che cresce sotto il sole, spinto dalla brezza del mare. L’album Mente Social lo trovate su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali, potrete invece ascoltare La Vita è Qua in radio o in streaming su Spotify!

Pubblicata il 11/04/2018