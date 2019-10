“La vita di un clown” è il nuovo singolo del duo pop milanese Le Tendenze

Su tutte le piattaforme streaming e in radio “La vita di un clown” il nuovo singolo del duo pop milanese Le Tendenze.

Il brano, caratterizzato da potenti sonorità elettro-pop unite al rap, racconta in maniera danzante e a tratti autoironica la depressione. Il testo si presenta come un flusso di coscienza, caratterizzato da ‘…Up and Down’, speranze e ripensamenti, apatia ed euforia, emozioni distanti. La musica consente alle parole di fluire fuori dalla testa come sfogo, trasformando la negatività in una canzone pulsante e liberatoria.

“La vita di un clown” è stato registrato presso gli Elfo Studio di Alberto Callegari & gli Istabile Studio di Fabio Castelli. Prodotto da Le Tendenze & Fabio Castelli. Mix a cura di Francesco Saibene e mastering di Fabio Castelli.

Le Tendenze sono un duo di Milano: i fratelli Daniele & Francesco Saibene.

Il loro rapporto con la musica da bambini, è cominciato in modo molto strano: quando papà suonava la chitarra, si mettevano a piangere e lo facevano smettere.

Ma il caso ha voluto che Daniele a 17 anni, spinto dalla necessità di sfogare le frustrazioni adolescenziali e le problematiche con i bulli della scuola, chiedesse: ‘papà, mi insegni a suonare la chitarra?’

Francesco, subendo anche lui problemi simili, pensò di ‘usare’ la batteria come mezzo di sfogo.

Oggi la loro curiosità e diversità, li porta a mescolare svariati stili, dal pop all’elettronica al rap, creando la coesione sonora che solo due fratelli possono avere.

Nel 2016 approdano sui palchi come trio, aprendo i concerti di Adriano Viterbini e Cosmo durante l’evento “Polisuona”, e di supporto a Rigo Righetti (storico bassista di Ligabue) durante il “Rock in Park”. Nella primavera 2018 esce l’omonimo EP d’esordio autoprodotto caratterizzato da sonorità elettro-rock, che dà il via ad un tour di 16 date fra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Ad ottobre 2018 sono ospiti a Rai2 nella trasmissione Generazione Giovani, condotta da Milo Infante.

Pubblicata il 15/10/2019