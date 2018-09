La rock band GRACE N KAOS arriva con il 14 settembre con il nuovo singolo “Sarà il Sole”

Sarà il Sole anticipa il nuovo album previsto per il 25 settembre. Il brano sarà presentato Live il 15 settembre in uno showcase-concerto a Crespino (Ro)

Il 14 Settembre 2018 uscirà ufficialmente Sarà il Sole, il nuovo singolo dei Grace N Kaos edito per SanLucaSound di Bologna

La rock band, proveniente da Rovigo, pubblica un brano che vuol essere un inno alla vita e parla dell’attesa che precede la nascita di un figlio vista, però, dagli occhi di un padre sognante.

Contemporaneamente al brano uscirà anche il Videoclip dei Grace N Kaos che accompagna Sarà Il Sole.

Il Video, pensato per essere una “storia” di Instagram, è stato realizzato facendo ascoltare per la prima volta la canzone a persone incontrate casualmente per strada e riprendendo le loro reazioni spontanee.

Saranno pubblicate due versioni del videoclip: si potrà vedere in “verticale” su InstagramTV oppure in versione “estesa” sul canale YouTube dei Grace N Kaos.

Sonorità elettroniche mescolate ad una base rock fanno da sfondo a questo brano melodico, ma tutto da cantare e ballare, Sarà il Sole sarà disponibile anche nella versione Remix di BigLeo.

Sarà il Sole è il singolo che è stato scelto per anticipare l’Album 2018 dal titolo Bambino che uscirà per la SanLucaSound, l’etichetta bolognese di Manuel Auteri, il 25 settembre prossimo.

I Grace N Kaos presenteranno video e singolo in un evento Live il 15 settembre alle ore 22.00 a Crespino (Ro) in piazza Fetonte.

L’evento vuole essere sia uno showcase rivolto a testate giornalistiche e radio sia un concerto della Band.

L’esibizione dei Grace sarà un percorso attraverso le loro canzoni che spiegherà il significato del loro nuovo lavoro.

Per meglio entrare nel cuore dei brani lo spettacolo vedrà la collaborazione di Teatranti, Attori e Ballerini che saranno parte integrante della coreografia. Immagini e suoni tra moderno e classico si intrecceranno in questa serata assolutamente da non perdere.

In questa occasione sarà possibile acquistare in anteprima il CD fisico (il cui ricavato netto della serata andrà a sostegno benefico) ed il nuovo Merchandise della rock band.

Guarda il video di presentazione qui

https://youtu.be/JOcrMOJmur4

I Grace N Kaos sono una Alternative Rock band nata a Rovigo nel 2008.

Il nome GRACE è tratto dall’album omonimo di Jeff Buckley, come omaggio al compianto cantautore. Il termine KAOS è stato aggiunto nel 2017 facendo riferimento alle difficoltà interne che la band ha dovuto affrontare.

Sonorità americane e fusione di eterogenei stili musicali caratterizzano il sound. Testi in italiano, spesso autobiografici, spaziano dal quotidiano ai temi sociali contemporanei. Alla musica viene attribuito dal gruppo un valore morale, veicolo per un cambiamento positivo.

Nel 2014 sono vincitori di “Rock Targato Italia” – Premio Speciale della Giuria. Il loro brano Piove viene inserito nella Compilation RTI 2014 edita da Divinazione Milano.

Nello stesso anno Grace 14.7, primo EP di 4 tracce, viene pubblicato. Qui il rock della band è ruvido, essenziale. L’Album autoprodotto viene registrato in un solo giorno con una ripresa live in studio. Città che balla viene estratta per la realizzazione di Singolo e Videoclip. Verrà poi scelta dal brand ‘Mima Studios’ per rappresentare la loro campagna promozionale.

Il 2016 è l’anno del cambiamento. Viene inciso Sogno d’Aprile secondo Ep prodotto da NFRS e diretto da Ugo Bolzoni, questa volta lavorando in maniera opposta al primo. Studio Album con arrangiamenti che divengono più articolati, si creano atmosfere e respiri inserendo synth e strumenti classici. In questo lavoro viene ricercato un sound ear friendly. Organico è il primo singolo scelto per anticipare l’album di cui viene realizzato il Videoclip.

Il 2017 è dedicato a nuove collaborazioni e sperimentazioni sonore. La Band viene chiamata a produrre le musiche originali per l’opera teatrale Inferno nella Divina Commedia diretta da Roberto Pinato. Lo Spettacolo è Sold Out.

Nel 2018 viene rinnovata la collaborazione con il Regista che porterà in teatro La Fabbrica di Cioccolato di Tim Burton di cui la Band ha riarrangiato la colonna sonora originale del film in chiave elettro-rock.

Il 25 Settembre 2018 esce l’Album Bambino per l’etichetta San Luca Sound, prodotto da Grace N Kaos e Renato Droghetti.

Questo Album rappresenta la svolta sonora della band dove gli arrangiamenti diventano estremamente articolati. Suoni compressi ed elettronici in primo piano mescolati al Rock mentre

Archi e Pianoforte entrano a far parte del sound dei Grace. Sarà il Sole è il primo singolo che anticipa l’Album di cui viene realizzato il Videoclip.

Grace N Kaos è una live band le cui esibizioni si alternano tra eventi rock, unplugged e teatrali. Dall’esordio ad oggi sono stati superati i 300 concerti.

Line Up

Gianluca Casazza Voce

Massimo Tabacchin Batteria

Federico Andreotti Basso

Davide Pelà Chitarra

Stefano Sottovia Chitarra

Contatti

web: www.graceofficial.it

mail: gracenkaos@gmail.com

Social e Streaming

Spotify: http://spoti.fi/2BDMBIi

Facebook: https://www.facebook.com/gracenkaos

Twitter: https://twitter.com/gracenkaos

Instragram: https://instagram.com/gracenkaos

Soundcloud: https://soundcloud.com/gracenkaos

Youtube: https://www.youtube.com/c/GraceOfficialChannel

Google: https://plus.google.com/u/0/b/111136134616347600784/+GraceOfficialChannel

Rockit: https://www.rockit.it/gracenkaos

Pubblicata il 01/09/2018