La rock band australiana Bad Moon Born ha appena pubblicato il video di Alive?

La label nostrana Volcano Records è lieta di annunciare l’uscita del nuovo singolo degli Australiani Bad Moon Born che anticipa un lavoro più corposo atteso per l’autunno 2018.

Alive? è il titolo del nuovo singolo che è stato prodotto agli Eldorado Studios di Los Angeles dal compianto ed incredibile produttore Kato Khandwala (The Pretty Reckless, Pop Evil, My Chemical Romance, Paramore) e masterizzato ai mitici Sterling Sound di New York City da Ted Jensen (The Eagles, Billy Joel, Green Day, Nora Jones).

Si tratta di un nuovo singolo che segna una netta continuità con Promised Land già pubblicato qualche mese fa dall’etichetta discografica italiana che sta investendo energie e risorse ingenti per diffondere la musica di questa ottima band in Europa e permetterle di raggiungere anche nel Vecchio Continente il successo che il gruppo sta raccogliendo in patria dove quest’anno ha diviso il palco con Theory Of A Deadman, Hardcocore Superstar e Skid Row.

Il singolo è da oggi disponibile su iTunes, Google Play e Spotify, mentre il nuovo video è al link

Pubblicata il 25/06/2018