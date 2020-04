“La Belle Dame”, il nuovo album di Valerio Bruner è finalmente disponibile!

Il nuovo album di Valerio Bruner dal titolo “La Belle Dame” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Da sempre in viaggio nel raccontare il suo punto di vista sull’emotività, il giovane cantautore partenopeo ci ha regalato un album dalla narrazione poetica nel quale vengono rievocati i tratti sottili e nobili delle donne. Un disco sincero, ricco di spunti e riflessioni, dedicato a coloro che con coraggio e determinazione combattono ogni giorno per il proprio essere donna e per la propria individualità. Ognuna delle 5 tracce racconta la vita di una protagonista diversa, sia essa una madre, una figlia o un’amante, ognuna di queste donne è descritta con delicatezza e rispetto, come si nota senza dubbio nel singolo “She” pubblicato nelle scorse settimane come preview di questo nuovo disco.

“She” Lyric Video:

Genere: Rock, Heartland Rock

Artisti simili: Brian Fallon, Bruce Springsteen, Tom Waits

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/brunervalerio/

Pubblicata il 18/04/2020