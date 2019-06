La band pop rock dei Mirko Valeri & I Via Greve torna in radio e su youtube con “Non Andartene”!

Fuori oggi Non Andartene, il nuovo singolo della band romana dei Mirko Valeri & I Via Greve, secondo estratto dal suo nuovo album Troverò Pace, già disponibile su iTunes, e accompagnato su youtube dal videoclip ufficiale. Un brano pieno di speranza che ci conforta anche nei momenti più bui raccontando la voglia di non arrendersi mai, soprattutto quando si tocca il fondo.

Nei mesi che seguono il lancio di Troverò Pace, l’album viene recensito positivamente da Manuele Foti de Il Megafono che scrive “Dodici inediti introspettivi [...] alla ricerca di una pace interiore, quasi sempre diretta conseguenza di esperienze anche dolorose che risultano poi fondamentali per strutturare una coscienza pronta ad affrontare ogni sfaccettatura di questa vita.” Alla fine di aprile la band presenta in teatro lo spettacolo “Voci Periferiche”, evento patrocinato dal comune di Roma in cui, attraverso storie, testimonianze e canzoni, parlano le periferie, diventate nel tempo uno spazio dalla doppia anima.

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, la band romana salirà sul palco del Centro Commerciale di Casetta Mattei in set acustico, insieme all’organizzazione ASP Diversamente, per regalare al pubblico un’altra grande data del Troverò Pace Tour: dalle 17.00 in poi potrete ascoltare tutti i brani più belli del disco insieme ad alcuni estratti dello spettacolo teatrale Voci Periferiche. Non mancate, si inizia alle 17.00!

Pubblicata il 25/06/2019