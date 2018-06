Komie fuori con Afterglow. Il nuovo disco

Komie è un chitarrista e compositore pluripremiato di Los Angeles che ha pubblicato il disco Afterglow.

Komie ha alle spalle una carriera ricca di successi in quanto ha scritto musiche per centinaia di importanti spettacoli tra cui World Detour di Ozzy Osbourne, The Voice, NASCAR, Dateline, Late Show con Stephen Colbert e The Amazing Race. La sua musica è stata protagonista di campagne pubblicitarie per Diane Von Furstenberg, Bailey’s Irish Creme, Six Flags e Coca-Cola (tra gli altri) e ha vinto diversi Emmy Awards come “miglior musica”, 3 BMI TV Music Awards e un Clio.

Ma nonostante tutti questi risultati, Komie desiderava qualcosa in più: un progetto fatto esclusivamente per l’arte. Nessun confine tranne uno: doveva esprimere la parte più profonda della sua arte al massimo livello possibile.

Così è nato il concept di Afterglow.

«Sono entusiasta di pubblicare questo nuovo album – spiega Komie – è davvero un progetto partito dal cuore.

Alcuni di voi potrebbero conoscere già la mia musica avendola ascoltata alla televisione o al cinema. In quelle situazioni, generalmente ci sono dei limiti a ciò che un artista può fare musicalmente, specialmente in termini di assoli per chitarra, dato che la musica è tipicamente in dialogo e non dovrebbe mai emergere troppo.

Ma Afterglow è diverso, non ci sono limiti. Afterglow è un mix di progressive rock, post-rock e stili alternativi, ho superato qualsiasi confine musicale purché servisse per la canzone. Non lasciando nulla di intentato, ho sviluppato ogni parte al meglio.

Attraverso questo processo di scoperta, è venuta a galla la mia composizione migliore e il mio sound chitarristico. Spero che vi piaccia, tanto quanto è piaciuto a me creare questo disco!»

Guarda il video di Cirrus Flow https://youtu.be/SZtKHvTefi4

Afterglow è stato scritto e registrato nello studio di Komie a Los Angeles ed è composto da 13 tracce. Insieme all’album, Komie ha pubblicato il video mozzafiato per la canzone Cirrus Flow ed è nel bel mezzo della produzione e della co-sceneggiatura di tre nuovi video musicali che presenteranno le canzoni dell’album e cattureranno tutta l’emozione ispirata dalla musica all’interno di una storia d’avventura, fantasia e amore.

Tracklist

1 Cirrus Flow

2 Driftwood

3 Breathe You In

4 Rush

5 Eyes of Innocence

6 Power Surge

7 Afterglow

8 Inhumanly Possible

9 Moonstruck

10 Pieces of Me

11 Aurora Dawning

12 Skyburst

13 Aeon Shift

Info:

http://smarturl.it/KomieAfterglow

https://www.instagram.com/komierocks/

https://www.facebook.com/KomieRocks/

https://www.youtube.com/watch?v=SZtKHvTefi4

Pubblicata il 26/06/2018