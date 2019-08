Kleos Recordings vola a Ibiza con i propri artisti

Kleos Recordings, la nuova realtà di musica Elettronica Underground completamente made in Italy con base a Viterbo, sbarca al Bora Bora di Ibiza per il loro secondo show case.

Dopo il primo party organizzato in collaborazione con Lake Side e Sorry I’m Not A Deejay a Viterbo, Kleos Recordings vola verso Ibiza per far conosce la propria musica ed i propri artisti nella scena internazionale.

Una location unica, tra le più importanti ad Ibiza, nella quale si esibiranno in rotazione 8 Dj’s dalle caratteristiche completamente eclettiche.

Line Up:

Pierpaolo Bonelli (fondatore di Kleos Recordings)

Mirko Pigreco

Manuel Ribeca

Lorenzo Pisapia

Riccardo Cuboni

Alessandro Febbraro

Dj Beens

Emanuel Ionescu

Kleos Recordings nasce dall’idea del Dj & Producer Pierpaolo Bonelli classe 93’, grazie alla sua voglia di riportare sulla scena elettronica, ormai satura di ogni tipo di genere musicale, la musica underground.

Nella realizzazione del suo progetto, è intenzionato a far riemergere, sulla scena Italiana ed Internazionale, l’emozione della musica analogica con il Vinile; Un vecchio pezzo di storia che noi tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo conosciuto, apprezzato ed amato.

Ma cosa significa esattamente KLEOS?

Kleos (dal greco antico: κλέος) è sinonimo di “Gloria” che viene legata ad un altro vocabolo (κλύω) che significa “Ascoltare”.

Kleos è quindi si, un’etichetta discografica, ma è anche ascolto e ricerca sonora di nuovi talenti e di vecchie “glorie”.

Pubblicata il 25/08/2019