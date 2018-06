Kingly T: dalla Giamaica arriva il disco “Got It All”

Kingly T ha pubblicato il suo quinto album dal titolo Got It All: un cantante dall’anima ispirata, mixa perfettamente il reggae con la musica pop moderna.

Avendo viaggiato per il mondo e affinato con cura la sua arte, l’artista reggae Kingly T. ha assorbito parecchi generi musicali e usando dei testi con contenuti che ispirano positività riesce a mettersi in sintonia con gli ascoltatori di tutto il mondo.

Ora Kingly T. che è cittadino degli Stati Uniti, ed è riuscito a portare il suono reggae di Kingston, in Giamaica, al panorama musicale mainstream americano.

Uscito il 25 maggio 2018, il suo ultimo album si intitola Got It All ed è davvero all’altezza del suo nome.

Il viaggio musicale di Kingly T è iniziato in Giamaica, dove è stato il chitarrista protagonista del gruppo Ninja Force.

Kingly T ha sviluppato l’idea di fusione dell’anima e del reggae con le moderne convenzioni musicali pop.

Durante la fine degli anni ’90, ha diffuso il suo marchio musicale unico in tutto il mondo e ha viaggiato in diversi paesi tra cui il Messico, Giappone e Stati Uniti.

Nel 2007 debuttato discograficamente con l’album Unity, che ha ottenuto un buon successo e un’ottima pubblicità con la sua miscela unica di elementi reggae, soul e jazz.

Nel 2010 Kingly T ha pubblicato il suo secondo disco dal titolo Rock It With Me, basato sull’unicità del timbro musicale del suo precedente album ed ha contribuito a solidificarne il suo stile e a farsi conoscere ancora di più nel mainstream.

Ciò gli ha permesso, con l’aiuto della visibilità a livello internazionale che è riuscito ad ottenere, di creare il suo nuovo album, forse il migliore, nel 2013: Live the Life.

Focalizzato su un messaggio positivo e sostenuto da arrangiamenti musicali complessi e strutturati, Live the Life è stato il fondamento di quello che i suoi prossimi album avrebbero prodotto.

A questo disco, nel 2015, succede Life In The City e Kingly T porta i suoi ascoltatori su una scena più roots raggae anche amanti del rock, party music e dancehall

La fusione perfetta di soul, reggae e jazz avviene nel suo ultimo album Got It All che è davvero all’altezza al suo titolo. Il suo quinto album è l’apice del viaggio musicale intrapreso da Kingly T. È l’album che racchiude tutto quello che fino a questo momento ha fatto, è il risultato finale, è un “qualcosa” veramente degno di nota.

Per quello che riguarda i contenuti dei testi gli ascoltatori prima devono dare un’occhiata a quello che è stata la fase creativa. Ogni traccia è stata organizzata in modo tale da trascinare l’ascoltatore attraverso l’album un brano alla volta in un’esperienza coinvolgente è diversa da qualsiasi altra. Kingly T tocca argomenti che riguardano il sociale e parla delle lotte che tutti noi viviamo, la musica ci permette di connetterci con l’anima dell’artista ad un livello senza rivali.

Got It All è disponibile dal 25 maggio 2018 sul Sito Web ufficiale di Kingly T e sui migliori digital store e streaming musicali.

Seguite l’artista sul web e sui social per essere informati delle sue prossime uscite. Intanto godetevi il videoclip del singolo estratto dal titolo “So Nice”,

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=vItRUFouJ4Y

Pubblicata il 08/06/2018