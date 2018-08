KEVIN PAYNE FEAT. GUE PEQUEÑO: “NYC” È IL SINGOLO DEL GIOVANE CANTAUTORE STAR DI INSTAGRAM

“NYC” racconta di un incontro inaspettato in un locale della “Grande Mela” in cui esplode dirompente la passione tra il protagonista e la ragazza immagine vista qualche tempo prima e ora libera da legami sentimentali. Un gioco di sguardi, ammiccamenti e pensieri lussuriosi. Una passione che è pronta ad accendersi ma che lascia all’ascoltatore l’ultima parola.

Radio date: 29 maggio 2018

Etichetta: Aelle s.r.l

BIO

Kevin Payne, ha 19 anni e vive a Torino. La passione per la musica ha radici molto lontane: Kevin canta e suona il pianoforte da quando ha cinque anni e si dedica alla chitarra da quando ne ha dieci. Da bimbo, partecipa alle selezioni dello Zecchino d’Oro e vince il concorso regionale. Nel 2016 partecipa a The Voice of Italy arrivando fino alla 3° fase.

Attualmente frequenta un corso di JazzMusical presso il Teatro Nuovo di Torino.

Ama scrivere perché gli permette di liberarsi da quelle emozioni che, difficilmente, riesce a esprimere con le parole.

Il sogno di Kevin non è tanto la fama quanto far ascoltare la sua musica.

Contatti social:

INSTAGRAM: kevinpayneofficial

YOUTUBE: KevinPayne Official

FACEBOOK: KevinPayne Official

MUSICAL.LY: @kevinpaynemusic

Pubblicata il 19/08/2018