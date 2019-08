KETAMER: il nuovo EP di Dr. Ketamer

Dr. Ketamer ha pubblicato il nuovo album dal titolo KETAMER, questo Ep è un “dj-tool” di diversi generi: i brani del lato A sono tekno old school (90 ‘raves party) mentre quelli del lato B più electro (tocco francese), drum’n'bass.

La prima traccia è un tributo a Maradona, scelto come icona trasversale che dovrebbe accomunare almeno a Napoli città natale di Dr. Ketamer, tutti i tipi di persone piu differenti.

Il secondo brano è una traccia tekno ma proto break core in cui la tipica cassa dritta della terna viene sempre spezzata irregolarmente dando vita a nuovi ed irregolari pattern.

La terza traccia che apre il “lato B” sul vinile è una traccia electro, alcuni la definirebbero “french touch” pensando ad artisti come Justice, o Daft Punk, ma per il nostro Dr. Ketamer è stato un esercizio stilistico. Il campione del ritornello è preso da un vecchio musical italiano sulla mafia “Tano da morire”.

Il brano che chiude l’EP è un drum’n'bass e riprende un vecchio tune dance italiano, il famigerato giocajuer di Claudio Cecchetto degli anni 70′

Dr. Ketamer è Dj/producer nato a Napoli il 18 febbraio 1977. A 20 anni ha cominciato a viaggiare in tutta l’Europa organizzando spettacoli di giocoleria. Dal 2000 ha cominciato a collaborare e suonare con diversi soundsystems. In quegli anni si è focalizzato sui live-set. In questo stesso periodo ha fondato il soundsystem appellato KML, che quasi immediatamente si unisce al piu grosso collettivo Black Sheep.

Finita l’esperienza con la Black Sheep, dopo aver ormai suonato un po in tutta Europa, dj Ketamer ha riscoperto la passione per il vinile e comincia a suonare diversi stili in varie occasioni in centri sociali e piccoli locali. Nel 2017 comincia a produrre nuovi beat per Mc Sof, trasforma KML in una label, cambia il nome da dj Ketamer a dr. Ketamer, come a sancire il passaggio a un nuovo periodo artistico.

Nel 2019 pubblica un album tekno per coronare il suo passato da dj. L’album è concepito come un ‘dj-tool’, per cui ha 2 tracce tekno 1 traccia electro e 1 drum’n'bass, per essere suonato in diverse occasioni e con vibes differenti.

Il nuovo disco di Dr. Ketamer è disponibile sui migliori digital stores e siti di streaming online.

Social, Streaming e Contatti

Spotify: https://play.spotify.com/album/4LpIb2YGQ3zzr1YKVBPPch

Apple Music: https://geo.itunes.apple.com/in/album/_/1474223795?uo=4&app=music&ls=1&at=1000lHKX

iTunes:https://geo.itunes.apple.com/in/album/_/1474223795?i=1474223799&uo=4&app=itunes&ls=1&at=1000lHKX

Yendex: https://music.yandex.ru/track/55758114

all-in-one link: https://song.link/album/i/1474223795

Pubblicata il 30/07/2019