Keplero, è uscito il nuovo singolo “Aileen”

A distanza di 6 mesi dal lancio di Dreams Beyond, i Keplero questa volta raccontano una storia, quella di Aileen. Una sorta di invito a tenere sotto controllo le proprie paure, la malinconia, la tristezza, che molto spesso ci rendono schiavi…Liberamente ispirato al racconto breve “Intreccerò la mia tristezza”, di Paola Klug, scrittrice messicana:

“Quando ti sentirai triste, intreccia i capelli: intrappola il dolore nella matassa e lascialo scappare quando il vento del nord soffia con forza…Bisognerà stare attente che la tristezza non raggiunga gli occhi, perché li farà piangere e sarà bene non lasciarla posare sulle nostre labbra, perché ci farà dire cose non vere. Che non entri nelle tue mani perché tosterà di più il caffè o lascerà cruda la pasta: alla tristezza piace il sapore amaro. Non farti trovare impreparata dalla malinconia, bambina, anche se hai il cuore spezzato o le ossa fredde per ogni assenza… Non lasciarla in te, perché fluirà come una cascata per i canali che la luna ha tracciato nel tuo corpo. Intreccia la tua tristezza, intreccia sempre la tua tristezza. E domani, quando ti sveglierai, la troverai pallida e sbiadita tra il telaio dei tuoi capelli”

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=WU46mVPS61Q&t=128s

Crediti:

Registrato da Keplero presso Jafar Studios

Mixato e masterizzato da Antonio Cassinese presso Jafar Studios

Testo: Sergio Valerio, Michele Perrella

Musiche/arrangiamenti: Sergio Valerio, Michele Perrella, Costanzo Martino, Luca d’Altilia

Riprese e post-produzione: Valentina Festa, Jafar Studios

Interpreta Aileen: Chiara Fantetti

Biografia:

Il progetto Keplero nasce nel 2013, ispirato dalla figura di questo astronomo/fisico/matematico che per primo si chiese quale fosse la musica che risuona nello spazio, cimentandosi nel riprodurre l’armonia dei pianeti. Dopo un primo periodo trascorso tra numerosi locali di provincia, tra sala prove e studi di registrazione, i Keplero avranno modo in breve tempo di raggiungere risultati e riconoscimenti importanti.

Line up:

Sergio Valerio – vocals & guitar

Luca d’Altilia – bass, ukulele bass & baritone guitar

Costantino “Mcmartin” – drums,electric drums,percussion

Michele Perrella – keyboards & vocals

genere:

Post-rock/elettronica/synth-pop/ambient

curriculum:

- 2014 : Unitamente ad un numero spropositato di live, pubblicano il loro primo Ep “Keplero” dalle sonorità indie-rock, cantato rigorosamente in lingua inglese.

-2015 : Sarà un anno molto prolifico per loro. Partecipano infatti al contest barese per band emergenti “Essere Perfetto”, portandosi a casa il primo posto tra numerosissime band della Puglia e non solo. Si aggiudicano così la produzione di un Ep in collaborazione con l’etichetta discografica “Otium Records” e con lo studio di produzione “OWT Garage sound”.

Partecipano e vincono nell’estate 2015 il premio Morris Maremonti tenutosi in Polignano a mare, che da loro la possibilità di partecipare all’ evento di musica indipendente più importante della penisola, il MEI di Faenza, tenutosi ad Ottobre 2015. Inoltre, hanno la possibilità di salire sul prestigioso palco de “L’acqua in testa festival” presso la Fiera del Levante a Bari, esibendosi al fianco di altri numerosi artisti provenienti dalla scena musicale italiana ed internazionale (tra cui Ghostpoet, Subsonica).

-2016: Pubblicano il loro secondo Ep “Vanità microscopica” un lavoro definito da alcuni più maturo e dalle intensità sonore più consistenti, nel quale Sergio per la prima volta sperimenta la scrittura dei brani anche in italiano. Partecipano e portano la propria musica su diversi palchi e festival pugliesi.

-2017: Si classificano al terzo posto alla nona edizione del premio MimmoBucci, nella suggestiva cornice del Teatro Petruzzelli di Bari. Esce il loro terzo Ep “Maluma live session” con inediti registrati rigorosamente in presa diretta.

-2018: Pubblicano il singolo “Dreams Beyond”, un viaggio introspettivo attraverso i sogni, che segna una vera e propria rivoluzione stilistica e sonora da cui emerge una vocazione “ambient”, intima della band. Vincono il premio come miglior band emergente al FIM contest (Fiera Internazionale della Musica) e si esibiscono nell’auditorium Testori di Milano.

Contatti:

Pubblicata il 19/07/2018