Kee Marcello: il 12 Aprile data milanese allo Slaughter Club

Burning Minds Music Agency, in collaborazione con Rock Temple, il mail order internazionale dedicato a tutti fan della musica rock e metal, Slaughter Club & Burning Minds Music Group, è orgogliosa di annunciare l’imminente data milanese dello storico axeman svedese, Kee Marcello! Tornato in Italia a grande richiesta, Kee Marcello calcherà, insieme alla propria band, il palco dello Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI), con l’intento di regalare una memorabile serata a tutti i fan del suo rinomato guitar-playing. Grazie ad una carriera caratterizzata da grandi successi di vendite sia nei leggendari Europe che nel suo lato solista, Kee ha guadagnato negli anni il puntuale seguito sia del pubblico che degli addetti ai lavori, diventando uno dei nomi più richiesti per le esibizioni live. Ad aprire l’evento ci saranno tre eccellenze tutte Italiane: i rispettati Wheels Of Fire si disimpegneranno con uno slot di grande impatto, in modo da scaldare i motori per l’imminente uscita del loro terzo atteso studio album “Begin Again” (mixato e masterizzato dal guru della console Roberto Priori, e in arrivo a Giugno su Art Of Melody Music). I melodic hard-rocker Alchemy, invece, celebreranno invece l’uscita del loro nuovo studio album “Dyadyc” (previsto per il 29 Marzo su Street Symphonies Records) con quella che è già destinata a diventare una rombante performance live. L’album, prodotto da Pierpaolo “Zorro” Monti, promette di diventare una delle uscite più amate di questo 2019 da parte di tutti i fan dell’hard-rock melodico ma graffiante allo stesso tempo. Ultimi, ma non per importanza, gli hard-rocker varesini X-Plicit, freschi di firma con Sneakout Records, che proporranno dal vivo in anteprima le tracce incluse nel loro imminente debut album.

Burning Minds Music Agency coglie l’occasione di ringraziare i partner ufficiali dell’evento per la loro preziosa collaborazione: Melodicrock.it, Sound Trek Distributions, Aeglos Art, Rock Of Ages radio show @ Radio City Trieste, Linea Rock radio show @ Radio Lombardia, Rocker Sound Agency & Atomic Stuff Promotion.

KEE MARCELLO BAND + WHEELS OF FIRE + ALCHEMY + X-PLICIT

Per richieste e informazioni: slaughterclubofficial@gmail.com

Data: 12/04/2019

Locale: Slaughter Club, Via Tagliabue 4 – 20037 Paderno Dugnano (MI)

Apertura porte: h. 20.30

Inizio concerti: h. 21

Biglietto: 15 EUR

RUNNING ORDER:

X-Plicit: h. 21 – 21.25

Alchemy: h. 21.35 – 22.00

Wheels Of Fire: h. 22.10 – 22.45

Kee Marcello Band: h. 23.00 – End

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1231795856977953/





Pubblicata il 19/03/2019