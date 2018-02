JOVANOTTI: diventano undici le città del tour

JOVANOTTI

Aprono il 1° febbraio due nuovi appuntamenti: diventano undici le città del tour

Sono 60! le date di Lorenzo live 2018

Padova – Fiera il 12 giugno

Saranno tre le serate al Palasele di Eboli





Sono 60 le date di Lorenzo live 2018, il tour di Jovanotti al debutto il prossimo 12 febbraio al Forum di Assago.

Parte da giovedì 1° febbraio la prevendita di due nuovi appuntamenti: il terzo spettacolo al Palasele di Eboli (lunedì 28 maggio) e una nuova città che si aggiunge alle dieci annunciate. Lo spettacolo sarà infatti anche a Padova – Fiera il prossimo 12 giugno.

Lo show, prodotto da Trident Music, è una nuova frontiera degli spettacoli dal vivo e sono già 28 i concerti sold out.

Il costo dei biglietti per assistere ai concerti di Jovanotti al PalaSele di Eboli, organizzati da Veragency e Anni60 produzioni, è il seguente: € 92,00 per la tribuna Gold Numerata; € 74,75 per le Tribune Numerate Est e Ovest; € 51,75 per il Posto Unico Non Numerato; € 49,45 per le tribune laterali (visione limitata). Da giovedì 1 febbraio è possibile acquistare i biglietti per la terza di Eboli data sul sito di TicketOne. Da venerdì 2 febbraio, invece, sul circuito Go2 e nei principali punti vendita regionali.

PER INFO: tel. 081 7284523 www.veragency.com – tel. 089 4688156 www.anni60produzioni.com.

Pubblicata il 04/02/2018