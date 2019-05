JACK FRUSCIANTE È RIENTRATO NEL GRUPPO: “STOCCOLMA” quattro ragazzi con la vocazione per l’indie rock, un singolo che profuma di viaggi e libertà

Dall’ 8 marzo in radio il nuovo brano della giovane band nata fra i banchi universitari di Milano.

La canzone “Stoccolma” di “Jack Frusciante è rientrato nel gruppo” fotografa l’ultima tappa di un viaggio da backpacker nel magico inverno del Nord Europa. In tasca pochi soldi, mille pensieri e un libro. All’improvviso un incontro, uno dei tanti che avvengono negli ostelli, con una ragazza di un’altra parte del mondo. Un intreccio di percorsi causale da vivere godendo della spensieratezza e della magia dei viaggi in solitaria zaino in spalla. Una magia espressa dalla musica evocativa delle frasi di chitarra e dai suoni di un organo elettrico quasi di un’altra epoca musicale, mentre la sezione ritmica richiama il flusso quasi ipnotico di una notte senza molto senso, ma anche senza un rimpianto.

Etichetta: Studio B Recording

Radio date: 8 marzo 2019

BIO – JACK FRUSCIANTE È RIENTRATO NEL GRUPPO

Nati per caso da un annuncio su Mercatino Musicale messo da Marco Bonoldi (batterista) e dalle migrazioni studentesche verso il Politecnico che hanno portato a Milano il chitarrista Francesco Camposeo e il bassista Matteo Muffo, il gruppo si completa nel febbraio 2015 con l’ingresso di Gabriele Masi (voce).

Dopo aver coverizzato il mondo del rock dai Led Zeppelin fino a Black Keys, nel 2017 iniziano a intraprendere l’avventura compositiva da cui è nato il primo album Amori di Cartapesta, uscito a marzo 2018.

L’album è una selezione delle canzoni più rappresentative e riassunto di tre anni di concerti, pubblico scatenato, risate e varie storie più o meno accadute, probabili o immaginate, che si caratterizza per la ricerca di un sound indie rock spensierato e originale in grado di mescolare le differenti influenze musicali. A brani da ballare e cantare a squarciagola come Amori di Cartapesta e La Grande Bellezza, si sono uniti i temi sociali di Se domani piove e le storie d’amore rocambolesche di In fuga da camera tua e di Aahhh! seguendo sempre non la ragione, ma la Meccanica dei sensi lontana dalle logiche razionali e dalle composizioni a tavolino.

Nel corso dell’anno il gruppo si cimenta in un’intensa attività live, suonando sia in diversi locali del nord Italia che in piazza in occasione di diversi festival. Parallelamente continua l’attività di scrittura e composizione, che porta alla nascita di nuovi brani. A dicembre 2018 viene pubblicato un nuovo singolo, “È una bomba”, espressione della musica come grande valvola di decompressione e via di fuga da tutti i problemi, mentre nel 2019 continua l’attività in studio di registrazione, dal quale presto usciranno tanti nuovi brani.

I Jack Frusciante è rientrato nel gruppo sono:

Marco Bonoldi (Batterista)

Matteo Muffo (Bassista)

Francesco Camposeo (Chitarrista)

Gabriele Masi (voce e tastiere)

