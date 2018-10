J.Asadi arriva con il disco Lazarus Experiment

J.Asadi ha pubblicato un disco che uscirà il 31 ottobre 2018 dal titolo Lazarus Experiment.

Nato l’11 settembre di qualche anno fa, J.Asadi dopo aver servito il Corpo dei Marines negli USA, si sta laureando in Business Administration e fa parte della Deans List and Honor Society. J. Asadi ha iniziato la sua attività musicale con Dark Mafia Entertainment.

In Lazarus Experiment J.Asadi ha un suono molto determinato e concentrato e questi sono già degli ottimi motivi per non lasciarsi scappare il suo prossimo disco. In fondo all’articolo vi lasciamo la tracklist, anche se al momento ancora non sappiamo se l’ordine sarà quello definitivo, quindi dovremo solo attendere il 31 per vederla.

“Never Fall” è un brano che inizia picchiando molto forte… J. è proprio elettrizzante al microfono. Ascoltando ti rendi conto che sicuramente non ha vissuto proprio bene la sua vita, e senti tutti i dettagli nelle parole di questa canzone – ma la cosa più importante, l’ultima parte di questa storia è che è di tutto quello che ha vissuto ne è uscito con la testa alta.

“SKY’s The Limit” è un brano che probabilmente si è scritto da solo, dalle strofe al chorus. A volte succede e va benissimo, non c’è niente di sbagliato in questo modo di scrivere.

«Voglio che la mia musica rifletta lo spirito di coloro che vogliono ottenere il massimo dalla vita.» Ci spiega J.Asadi.

“Undefeated (Pardon Me)” offre uno sguardo più attento “all’uomo del microfono” a differenza di qualsiasi altro brano, sia dal punto di vista musicale che di suoni, è una traccia estremamente forte e molto commovente. J.Asadi si apre alla grande qui; non ha paura di essere vulnerabile e spiega la sua versione della storia nel modo migliore possibile; ha chiaramente commesso degli errori, ha chiaramente anche avuto molto sulla sua strada che probabilmente non dovrebbe avere in termini di problemi nella vita.

“Undefeated (Pardon Me)” parla di religione in diversi modi – ma quello che lui sottolinea di più è l’ipocrisia, spesso infatti le persone di tipo religioso possono essere le prime a giudicare gli altri.

“Keep Rolling” è un inno: la vera ancora di questo gruppo di quattro brani che ti preparano per il gran finale. Questa traccia è selvaggia e diretta. Dal punto di vista testuale, c’è solo una linea dopo l’altra che ti lascerà a bocca aperta in completo stupore. Ha quasi una melodia carnascialesca all’inizio che si mescolerà perfettamente con il ritmo in seguito.

Nel disco ci sono altri tre brani “The Invitation”, “All I Know” con la featuring di Coax Marie e “Spirits” cantata con E-Po.

Il disco Lazarus Experiment uscirà il 31 ottobre su tutti i migliori digital store e su Spotify distribuito da Distrokid.

Ascolta la musica di J.Asadi qui: https://spoti.fi/2z1VVTx

Tracklist

The Invitation

Never Fall

Keep Rolling (Dark Mafia Anthem)

Sky’s the Limit

All I Know” feat Coax Marie

Spirits feat E-Po

Undefeated (Holy War)

Pubblicata il 26/10/2018