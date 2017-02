“Italian Portablist Battle”, al via il primo contest italiano dedicato allo scratch su giradischi portatili

Aperte le iscrizioni per “Italian Portablist Battle”, il primo contest italiano dedicato ai dj e allo scratch esclusivamente su giradischi portatili. Finalmente anche in Italia un format dedicato allo scratch, una tipologia di competizione che già da molti anni appassiona il pubblico di USA ed Europa. Le tecniche utilizzate, le coreografie nei movimenti e le riprese più affascinanti nelle location più impensabili coinvolgono tanto gli addetti ai lavori, quando il pubblico generalista.

Durante la competizione che si svolgerà completamente sul web, ogni partecipante potrà scaricare dal sito italianportablist.it un “looper” prodotto da IPB contenente le strumentali, che andranno a costituire i round dove ogni concorrente si cimenterà con le proprie routine di scratch. Per ogni round è previsto un video e una routine differente, alla quale verrà assegnato un punteggio, per poi proseguire nei successivi step della gara, previsti entro. Le iscrizioni termineranno il 13 marzo 2017. La giuria è composta dai migliori rappresentati dell’arte del djing in Italia come DJ Myke, Drugo, Simo G, DJ Spada, DJ Dops, Gengis, DJ Aladyn e DJ Stile. Partecipare alla competizione è semplice, basta avere un giradischi e un fader portatile, un vinile 7 pollici e un player (pc, tablet o smatphone) per i loop disponibili sul sito ufficiale italianportablist.it, dal sito sarà possibile scaricare un pacchetto con 4 beat firmati dai nostri giurati, ogni beat equivale ad un round nel quale ogni partecipante dovrà dimostrare le proprie capacità. Una volta preparato il proprio setup, si dovrà solo girare un video di 50 secondi e inviarlo tramite mail.

Tutti i round verranno pubblicati, seguendo la classifica aggiornata, sul sito ufficiale come in tutti i canali di IPB.

IPB è stato realizzato in collaborazione con: Clipper, Wolly Woders, Plastik Dreamer, Dolly Noire e La Grande Onda.

DJ MYKE – IL GIARDINO DEI MOSTRI (IPB italianportablismbattle PROMO)

Pubblicata il 23/02/2017