Ischia Piano e Jazz 2019: il programma completo

Dal 28 al 31 agosto andrà in scena la dodicesima edizione di Ischia Piano e Jazz.

L’ Auditorium Leonardo Carriero di Lacco Ameno ospiterà quattro grandi serate di musica e canzoni, organizzate dallo Staff del festival, capitanato da Tony Conte.

Apertura in grande stile il 28 agosto con il duo tromba/pianoforte di Paolo Fresu e Danilo Rea; il 29 seguiranno le particolari timbriche vocali di Fabio Concato, i cui successi saranno impreziositi dall’impronta jazz del Trio del pianista Paolo Di Sabatino con Glauco Di Sabatino alla batteria e Marco Siniscalco al basso.

Il 30 si verrà catturati dall’eclettico pianismo di Stefano Bollani, che presentera’ il suo personalissimo Napoli Trip, accompagnato da Nico Gori al clarinetto, da Daniele Sepe al sax e da Bernardo Guerra alla batteria.

Chiuderà la manifestazione la preziosa voce di Antonella Ruggiero, leader del suo Quartetto con Lino Pariota al piano ed alle tastiere, Fabrizio Buongiorno al basso, Livio Lamonea alla chitarra e Claudio Romano alla batteria.

I concerti avranno tutti inizio alle 21.30.

La prevendita biglietti è già iniziata: come di consueto, si potrà optare sia per l’acquisto degli abbonamenti alle quattro serate del festival a prezzo agevolato che per i tagliandi di accesso ai singoli spettacoli.

Per maggiori informazioni in merito e per procedere all’acquisto, visitare il sito www.azzurroservice.net

Non perdiamo dunque questa ottima occasione per trascorrere una bella vacanza sull’Isola Verde, dove la buona musica farà da opportuna cornice al mare, ai bei panorami ed al relax.

Donatella delle Cese

Pubblicata il 17/05/2019