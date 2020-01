IRonico debutta con l’album “Il Viaggio”

Il Viaggio è il debut album di IRonico, al secolo Marco Sartina, cantautore contemporaneo italiano.

IRonico affronta nelle sue canzoni varie tematiche con una leggera ironia. È infatti sua intenzione lasciare un messaggio positivo, che si intravede sia nella costruzione del testo che della musica pur lasciando all’ascoltatore

Il Viaggio l’album di esordio di IRonico, è di genere cantautorale, contenente nove tracce perlopiù autobiografiche, in cui l’artista ripropone lo stesso filo conduttore, ovvero quella cosiddetta ironia della sorte che anche nelle situazioni più drammatiche risulta essere l’ancora di salvataggio che fa scatenare la forza motivante per reagire e guardare con positività al futuro.

IRonico utilizza come strumentazione quasi sempre i fiati, a rievocare atmosfere jazz, oltre che chitarre e piano, nonché in alcuni brani violoncello e fisarmonica, il tutto mixato con i suoni più moderni dei sinth.

E’ proprio questa sovrapposizione del vecchio al nuovo che si evince anche dai testi, in cui l’autore fa una disamina della società e dei sentimenti odierni contrapponendola ai valori morali di qualche decennio fa, per esempio in “Evoluta Società” o in “Tutto può succedere”. Parlando del bullismo e, per esteso, di tutte le situazioni che creano un certo disagio in “Guerriero” o ancora in “Clochard” della fragilità e della forza dei senzatetto in un mondo che spesso ne ignora l’esistenza. L’invito a mettersi a nudo con i propri pregi e difetti viene ben descritto in “Io sono” e, nonostante tutto, svegliarsi ogni mattina con il sorriso perché sia sempre una “Buona Giornata”.

E’ comunque intenzione di IRonico lasciare libera interpretazione delle canzoni dell’album affinchè l’ascoltatore ci si riconosca e si emozioni.

Appassionato di musica sin da tenera età, IRonico scopre la sua vena di autore e compositore a seguito della passione che lo lega al suo strumento musicale preferito: la chitarra. Inizia così un percorso che lo porterà alla realizzazione di canzoni per la discografia italiana distribuiti attualmente sulle piattaforme digitali.

Ascoltalo su Spotify

https://open.spotify.com/album/54vDmVKxEYmNGJOa56ncFx?si=Cyup-q70R72Sfos6N_CsdA

Contatti e Social

https://soundcloud.com/ironicocantante

https://www.youtube.com/channel/UCNaGGOmXzi6wvJWsxNU5Gnw

https://www.facebook.com/ironicocantante/

https://www.instagram.com/ironicocantante/

www.ironico.net

Pubblicata il 10/01/2020