Ipocrisia, il nuovo videoclip dei FLOG

La rockband italiana FLOG rende da oggi disponibile sul suo canale YouTube il videoclip del suo nuovo singolo “Ipocrisia”: una succosa anteprima di ciò che ci aspetta con l’uscita del loro nuovo disco “Tempi Imperfetti”, programmata ad inizio dicembre 2018.

Questo nuovo singolo rispetta lo standard qualitativo a cui la band ci ha abituati nel corso della sua carriera, il sound è coerente e credibile con lo stile della band e il videoclip ne rispecchia a pieno la personalità. “Ipocrisia” è un brano sincero e spontaneo, inserito in un concept album che prende in analisi il valore del Tempo ed il suo rapporto con l’Essere umano. In questo caso, con “Ipocrisia” i FLOG hanno deciso di muovere una critica nei confronti della «persona di questi Tempi» e lo hanno fatto con stile ed originalità, con un brano che richiama sonorità tipiche del puro rock italiano, con riferimenti a grandi gruppi del calibro di Litfiba e Timoria, ma presenta anche alcuni elementi internazionali provenienti dalla scuola dei Pearl Jam. Non perdetevi questo nuovo lavoro 100% Made in Italy.

Ecco il link per gustarsi il videoclip di “Ipocrisia”:

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/nativedivisionrecords

https://www.facebook.com/FLOGrockband/

Pubblicata il 29/11/2018