IOANDROINVACANZAINITALIA: un gruppo e una playlist per le tue prossime vacanze

#ioandroinvacanzainitalia: un hashtag per salvare il turismo in Italia

Ideato per gioco da Expat Italiani in Inghilterra è diventato, in realtà, punto di ritrovo virtuale per parlare delle bellezze che offre il territorio Italiano. In connessione, migliaia di utenti, promuovono attraverso foto, video ed esperienze i propri luoghi di origine e dove trascorrere le vacanze.

Nel tragico periodo che stiamo vivendo, il gruppo, ha l’obiettivo di intrattenere gli utenti e di promuovere il turismo che sarà necessario per la ripresa dell’economia una volta passata l’emergenza Covid 19.

Grazie al supporto di Blog della Musica (https://www.blogdellamusica.eu/), il gruppo ha dato vita inoltre ad un’interessante playlist su Spotify in cui gli utenti stessi possono scegliere le canzoni legate ai ricordi di viaggi e alle proprie città.

#ioandroinvacanzainitalia simboleggia speranza, unione e supporto : parole chiavi senza le quali sarà impossibile sconfiggere tutto questo.

Pubblicata il 30/03/2020