Invisible Joe & The Mushroom Gorilla – E’ uscito l’ep “No Title”

Invisible Joe & The Mushroom Gorilla è una band hard rock/alternative rock formata da quattro musicisti di Marburg, Germania. Essi trasmettono alle persone energia, groove e melodia dall’inizio del 2018. Con un sacco di esperienza in bande alternative rock Benni(basso) e Mike (chitarra) si sono impegnati a formare una band alternative rock. Dopo aver avuto esperienze con diversi musicisti arriva Aline nella band: quest’ultima con la sua voce distintiva ha conferito forma e ritmo alla musica di Invisible Joe & The Mushroom Gorilla. Poi si è unito alla band Hussein(batteria) che ha un vasto background metal.

Presentazione dell’ep “No Title”

Il sound della band è ispirato da artisti come Led Zeppelin, Audioslave e Garbage. Le loro canzoni parlano della vita quotidiana. Il loro Ep dal titolo “No Title” è stato molto influenzato dagli ascolti di Pj Harvey. “E’ stato come stare seduti in macchina accanto a lei”, secondo le parole della band. Il loro ep “No Title” è stato registrato al Watt Matters Studio di Bielefeld.

Link per lo streaming dell’ep:

https://open.spotify.com/album/11BFAkIr4OVMUfQJJtpNl2

web links:

https://www.facebook.com/invisible.joe.and.the.mushroom.gorilla/

https://www.instagram.com/invisible_joe/

https://www.youtube.com/channel/UCcpc-urW-N6Q7UZdEiMS6HA

https://invisiblejoeandthemushroomgorilla.bandcamp.com/