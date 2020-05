Intervista a “SoNick” in occasione del suo ultimo singolo “No Brand”

“No Brand” è il nuovissimo brano di SoNick, idea nata a fine Febbraio 2020 e portata avanti nei mesi di quarantena. Ora è finalmente fuori nei principali Digital Store.

Dietro al progetto SoNick si cela il diciottenne umbro Nicola Bracaccia. Produce la sua musica in casa (in maniera seria e assidua da circa due anni) e definisce il proprio genere “molto ballerino”. La sua musica oscilla tra techno, house e trap ed infatti in “No Brand” è un misto fra tutti questi generi.



Lo abbiamo intervistato per conoscerlo meglio!

ECCO LA NOSTRA INTERVISTA:

Ciao Nicola, da quanto tempo fai musica?

Faccio musica da 5 anni produco da 2 in maniera seria, a settembre prenderò una scuola privata di musica che mi darà l’abilitazione necessaria a fare della mia passione un vero e proprio lavoro.

Secondo te è possibile vivere di musica nel 2020?

Certo che sì la musica da molta soddisfazione e inoltre grazie ai vari store le possibilità di una traccia sono infinite rispetto ad esempio al negozietto di dischi che si rivolge solo ad una fetta di pubblico, con la tecnologia e con l’avvento di strumenti potenti come Spotify e altri Digital Store, quindi, un disco ha più “vita” e viene ascoltato da fette di persone sempre nuove.

C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

Un mio padrino è sicuramente Andrea Basili in arte “Prelude” che diciamo è stato un mio trampolino di lancio verso il mondo della produzione, forse questo lui non lo sà! E poi sicuramente Angemi, Rudeejay e Cristian Marchi hanno tutta la mia stima per tutto il percorso che hanno affrontato e che spero di vivere anch’io prima o poi…

Cosa farai uscire dopo il brano “No Brand”?

Concretamente ancora non so niente ho tanti contratti in sospeso e partecipando a tanti contest non so mai se prenderanno i miei lavori, però di sicuro uscirà molto presto un pezzo dal titolo “Back To The Basics” a cui tengo molto, e verso settembre spero di ottenere la licenza per far uscire il mio edit di Astronomia su Spotify.

Farai un disco completo prima o poi?

Se per completo si intende in cui metto tutto me stesso spero presto, ho molti pezzi a cui tengo da far uscire…

Grazie mille!

Pubblicata il 24/05/2020